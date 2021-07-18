Страны ОПЕК+ договорились о наращивании добычи и продлении сделки до конца 2022 года
Министры стран — участниц ОПЕК+ договорились о наращивании добычи на 400 000 барр. в сутки ежемесячно начиная с августа и продлении действующего соглашения до 31 декабря 2022 г., сообщается на сайте альянса.
Таким образом, к концу текущего года сокращение добычи будет составлять 3,7 млн барр. в сутки к базовому уровню (октябрь 2018 г.), сейчас этот показатель равен 5,8 млн, к сентябрю 2022 г. все ограничения таким образом исчезнут.
В декабре 2021 г. альянс намерен дать оценку ситуации на рынке и показателям стран-участниц, а в мае 2022 г. – скорректировать базовый уровень добычи, от которого считаются квоты. Для России этот показатель увеличится с 11 до 11,5 млн барр. в сутки, для Саудовской Аравии – с 11 до 11,5 млн барр. в сутки, для ОАЭ — с 3,17 до 3,5 млн барр.
Следующая, 20-я министерская встреча ОПЕК+ должна пройти в сентябре.