Страны ОПЕК+ договорились о наращивании добычи и продлении сделки до конца 2022 года

В декабре 2021 г. альянс намерен дать оценку ситуации на рынке и показателям стран-участниц, а в мае 2022 г. – скорректировать базовый уровень добычи, от которого считаются квоты. Для России этот показатель увеличится с 11 до 11,5 млн барр. в сутки, для Саудовской Аравии – с 11 до 11,5 млн барр. в сутки, для ОАЭ — с 3,17 до 3,5 млн барр.