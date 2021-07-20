Минприроды призвало ритейлеров перестать пугать россиян «пустыми полками»
Министерство природных ресурсов и экологии России опровергло заявление ритейлеров о наличии риска «пустых полок» в магазинах вследствие реализации законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки.
По данным ведомства, проведение реформы расширенной ответственности производителей (РОП) не повлияет на ассортимент товаров в российских магазинах. В министерстве указали, что производители несут ответственность за утилизацию товаров и упаковки на протяжении более чем четырех лет.
«Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — сказано в заявлении министерства.
Реализуемая реформа предполагает создание реестра товаров в Единой государственной информационной системе учета отходов от их использования и введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в реестр. Эти данные необходимы для контроля уплаты производителями экосбора для последующей утилизации товаров.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову письмо, где предупредили о риске «пустых полок» в магазинах в результате реализации законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. Об этом сообщал РБК. По мнению ритейлеров, введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальный реестр, приведет к разрушению системы легального товарооборота и переходу многих производителей в серую зону.