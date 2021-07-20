Правительство выделит из ФНБ 200 млрд рублей на поддержку авиапрома
Правительство планирует выделить 200 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на меры господдержки авиационной промышленности, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров на авиасалоне МАКС-2021.
«Объем больше 200 млрд руб. на ближайшую трехлетку, которые будут предоставлены из ФНБ на авансирование и начало строительства самолетов», — сказал министр.
Эти средства пойдут на господдержку передачи российских самолетов эксплуатантам. Речь идет о проектах МС-21, Ил-114-300 и региональном самолете «Байкал».
«Сегодня мы готовимся к выпуску МС-21. Мы должны учесть опыт, который мы получили по Сухому Суперджету. И те решения, которые были приняты в прошлом году по поддержке 59 «Суперджетов», продвижение их нашим российским эксплуатантам... президент поддержал их как основу обеспечения поставок наших гражданских самолетов и вертолетов на будущий период до 2022-2030 гг.», — добавил Мантуров.
Ранее правительство приняло решение о приобретении российскими эксплуатантами 59 SSJ100 под госгарантии с компенсацией процентных ставок по кредитам лизинга послепродажного обслуживания, в том числе на стартовых продажах.