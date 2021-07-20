Правительство выделит из ФНБ 200 млрд рублей на поддержку авиапрома

«Сегодня мы готовимся к выпуску МС-21. Мы должны учесть опыт, который мы получили по Сухому Суперджету. И те решения, которые были приняты в прошлом году по поддержке 59 «Суперджетов», продвижение их нашим российским эксплуатантам... президент поддержал их как основу обеспечения поставок наших гражданских самолетов и вертолетов на будущий период до 2022-2030 гг.», — добавил Мантуров.