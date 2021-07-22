Медведев оценил прогнозируемый объем импортозамещения в РФ в 600 млрд рублей
Объем замещающей импорт продукции в России может составить в 2021 г. около 600 млрд руб., сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по технологическому развитию страны.
«Запущены более 1000 импортозамещающих проектов, из которых более 500 уже вышли на серийное производство, что само по себе неплохо. В 2021 г. прогнозируемый объем импортозамещения может составить порядка 600 млрд руб.», — цитирует ТАСС Медведева.
Медведев назвал средства, которые тратятся на импортозамещение, весьма значительными. При этом некоторые государственные компании «гораздо хуже» встроились в работу по импортозамещению.
«Сейчас все происходит по-разному, хотя, действительно, такой курс (на импортозамещение) уже определенное количество лет проводится. Тем не менее очень часто ищут зарубежных поставщиков, ссылаясь на то, что наши продукты не обеспечивают необходимого качества технологического», — сказал замглавы Совбеза, отметив, что это всегда вопрос оценочный, вопрос критериев.
2 июля президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий в действие обновленную версию стратегии национальной безопасности России. В документе говорится о важности импортозамещения, противодействия санкциям и поддержки российского бизнеса на внешних рынках, а также о необходимости уменьшения доли доллара США во внешнеторговых расчетах.