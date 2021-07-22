Медведев оценил прогнозируемый объем импортозамещения в РФ в 600 млрд рублей

«Сейчас все происходит по-разному, хотя, действительно, такой курс (на импортозамещение) уже определенное количество лет проводится. Тем не менее очень часто ищут зарубежных поставщиков, ссылаясь на то, что наши продукты не обеспечивают необходимого качества технологического», — сказал замглавы Совбеза, отметив, что это всегда вопрос оценочный, вопрос критериев.