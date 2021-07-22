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Минэнерго допустило запрет экспорта бензина из-за высоких цен

Ведомости

Минэнерго может запретить экспорт бензина на следующей неделе в случае продолжения роста цен на него, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

«В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина», – сказал Шульгинов, слова которого приводит пресс-служба министерства. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос о подписании с нефтяными компаниями соглашений, регламентирующих объемы и уровни цен в оптовом звене, а также увеличение биржевых нормативов до 15%.

Стоимость бензина АИ-95 в ходе сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь обновила исторический максимум, впервые превысив 60 000 руб. за тонну. Стоимость АИ-95 обновила рекорд третий день подряд. Кроме того, цена марки АИ-92 на петербургской бирже четвертый раз подряд достигла очередного максимума. Сегодня сырье подорожало до 57 597 руб. за тонну.

Министр отметил, что текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках. В настоящий момент для сдерживания роста цен действует демпфирующий механизм. Благодаря корректировке этой меры крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке. К концу июля — после завершения плановых ремонтов на НПЗ — рост объемов производства бензина будет способствовать стабилизации биржевых цен, объяснил он.

Ранее по теме: Биржевая цена бензина АИ-95 впервые превысила 60 000 рублей за тонну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных