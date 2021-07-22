Минэнерго допустило запрет экспорта бензина из-за высоких цен

«В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина», – сказал Шульгинов, слова которого приводит пресс-служба министерства. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос о подписании с нефтяными компаниями соглашений, регламентирующих объемы и уровни цен в оптовом звене, а также увеличение биржевых нормативов до 15%.