Путин продлил полномочия Шувалова на посту главы ВЭБ.РФ
Президент России Владимир Путин продлил полномочия председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова сроком на пять лет. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Игорь Шувалов возглавил госкорпорацию в мае 2018 г., до этого занимал пост первого вице-премьера.