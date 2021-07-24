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Путин продлил полномочия Шувалова на посту главы ВЭБ.РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил полномочия председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова сроком на пять лет. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Игорь Шувалов возглавил госкорпорацию в мае 2018 г., до этого занимал пост первого вице-премьера. 

Ранее по теме: Путин подписал закон о передаче ВЭБ.РФ управления институтами развития

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных