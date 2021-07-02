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Путин подписал закон о передаче ВЭБ.РФ управления институтами развития

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за госкорпорацией ВЭБ.РФ право управления институтами развития. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Закон устанавливает право ВЭБа определять стратегию развития институтов, направления их деятельности, ключевые показатели эффективности, а также участвовать в формировании политики управления рисками и свободными денежными средствами. Принятым законом ВЭБ наделяется правом осуществлять от имени России права акционера институтов развития, осуществлять полномочия собственника их имущества и учредителя, то есть выступать в роли единоличного исполнительного органа. Кроме того, ВЭБ.РФ наделяется правом на безвозмездной основе осуществлять функции агента правительства, в том числе по представлению интересов России в судах.

Как следует из информации, опубликованной на сайте ВЭБ.РФ, сейчас существует 16 институтов развития. Среди них: «Роснано», Фонд «Сколково», «Корпорация МСП», Российский экспортный центр и др.

Институты развития являются одним из инструментов государственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Институты развития выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и информационным ресурсам.

В апреле этого года председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что госкорпорация в этом году направит на поддержку экономики 850 млрд руб. и заключит сделки на 750 млрд руб. Шувалов заявлял, что ВЭБ.РФ определил для себя десять отраслей, в которых будет работать в партнерстве с коммерческими банками, поддерживая проекты с высоким потенциалом для экспорта. В том числе проекты по водородной энергетике и внедрению новых частот мобильной связи, по городскому транспорту, включая электрический. Одним из направлений работы института развития станет поддержка образования в виде партнерства с ГК «Просвещение» и сотрудничество со «Сбером» по строительству школ в регионах, отметил Шувалов.

Большой блок в стратегии — работа с субъектами, подчеркнул Шувалов. «Субъектам будут предоставлены льготные инфраструктурные кредиты — до 500 млрд. Мы намерены участвовать в этой работе. Если регионы в рамках ГЧП планируют использовать ресурсы ВЭБа, мы готовы», — пояснил Шувалов. 

Как подчеркивал глава госкорпорации, ВЭБ.РФ имеет достаточные ресурсы для выполнения функции управления институтами развития. «За эти 2,5 года ВЭБ.РФ прошел сложную трансформацию, — отметил он. — Наш баланс находится в прекрасной форме. Достаточность капитала 17%. Ликвидности у нас более 600 млрд руб.».

В 2020 г. ВЭБ впервые с 2015 г. показал положительный финансовый результат. Чистая прибыль госкорпорации составила 8,4 млрд руб. За пять лет до этого она была 14,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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