Путин подписал закон о передаче ВЭБ.РФ управления институтами развития

В апреле этого года председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что госкорпорация в этом году направит на поддержку экономики 850 млрд руб. и заключит сделки на 750 млрд руб. Шувалов заявлял, что ВЭБ.РФ определил для себя десять отраслей, в которых будет работать в партнерстве с коммерческими банками, поддерживая проекты с высоким потенциалом для экспорта. В том числе проекты по водородной энергетике и внедрению новых частот мобильной связи, по городскому транспорту, включая электрический. Одним из направлений работы института развития станет поддержка образования в виде партнерства с ГК «Просвещение» и сотрудничество со «Сбером» по строительству школ в регионах, отметил Шувалов.