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РБК: Россия потратит 1,1 млрд евро в год на углеродный налог ЕС

Ведомости

Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить ЕС не меньше 1,1 млрд евро в год углеродного налога, который предложила Еврокомиссия 14 июля, подсчитал РБК по методике, которую подтвердило Минэкономразвития.

Исходя из импорта в ЕС за 2020 г., компании будут платить налог с поставок стоимостью почти 7 млрд евро – 7,3% общего импорта товаров из России в ЕС, или 16,3 млн т, следует из внешнеторговой базы данных Евростата. Издание отметило, что углеродный налог для России будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в размере 16% от стоимости товаров.

Больше всего заплатят поставщики российского железа и стали – 655 млн евро, азотных удобрений – 398 млн евро. Эти товары поставляются в более значительных объемах и обладают большими показателями углеродоемкости.

Евросоюз планирует ввести углеродный налог для сокращения выбросов парниковых газов к 2030 г. не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 г. Налогом планируется обложить поставки в ЕС цемента, электроэнергии, удобрений, железа и стали, алюминия. В дальнейшем налог может распространиться на другие товары, например, нефтепродукты.

Ранее по теме: Минэкономразвития не исключило спор в ВТО по углеродному налогу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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