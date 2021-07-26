РБК: Россия потратит 1,1 млрд евро в год на углеродный налог ЕС

Исходя из импорта в ЕС за 2020 г., компании будут платить налог с поставок стоимостью почти 7 млрд евро – 7,3% общего импорта товаров из России в ЕС, или 16,3 млн т, следует из внешнеторговой базы данных Евростата. Издание отметило, что углеродный налог для России будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в размере 16% от стоимости товаров.