РБК: Россия потратит 1,1 млрд евро в год на углеродный налог ЕС
Исходя из импорта в ЕС за 2020 г., компании будут платить налог с поставок стоимостью почти 7 млрд евро – 7,3% общего импорта товаров из России в ЕС, или 16,3 млн т, следует из внешнеторговой базы данных Евростата. Издание отметило, что углеродный налог для России будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в размере 16% от стоимости товаров.
Больше всего заплатят поставщики российского железа и стали – 655 млн евро, азотных удобрений – 398 млн евро. Эти товары поставляются в более значительных объемах и обладают большими показателями углеродоемкости.
Евросоюз планирует ввести углеродный налог для сокращения выбросов парниковых газов к 2030 г. не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 г. Налогом планируется обложить поставки в ЕС цемента, электроэнергии, удобрений, железа и стали, алюминия. В дальнейшем налог может распространиться на другие товары, например, нефтепродукты.