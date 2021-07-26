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Минстрой планирует потратить свыше 390 млрд рублей на цифровизацию стройки и ЖКХ

Ведомости

Российские власти планируют до 2030 г. потратить на цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ 393 млрд руб., следует из паспорта стратегии цифровой трансформации строительной отрасли «Строительство, городское хозяйство и ЖКХ» Минстроя, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Актуальность документа подтвердил изданию собеседник в правительстве, уточнив, что план уже утвержден вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В Минстрое подлинность стратегии не подтвердили и не опровергли. 

Документ включает в себя четыре основных проекта. Первый — «Новый умный дом», под которым понимается система по управлению многоквартирными домами на основе технологий интернета вещей (IoT). Далее следует технология по учету общественного мнения «Решаем вместе». Она нужна при определении главных направлений развития объектов городского хозяйства. Третий проект — «Строим в один клик». Речь идет о системе электронного документооборота между девелоперами и Минстроем. 

Самым дорогим проектом «Коммерсантъ» называет четвертый — «Цифровая инфраструктура ЖКХ», стоимость которого издание не уточнило. Здесь имеется в виду работа по созданию и внедрению типовых систем управления снабжения ресурсами, при помощи чего информация о состоянии водоканала, городского освещения и прочих систем ресурсоснабжающих организаций будет передаваться в реальном времени. Реализовать это планируется через технологию IoT. Предполагается, что самой системой станет управлять оператор, он же будет анализировать полученные сведения.

По мнению Минстроя, подобный анализ состояния коммунальных сетей позволит снизить аварийность инфраструктуры и продлит срок ее службы. Систему начнут запускать поэтапно, на это уйдет период с 2025 по 2030 г. До это будут идти подготовительные мероприятия. 

Финансировать все это должны будут управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО) «при условии изменения законодательства по тарифообразованию». Бюджетные затраты на проект не планируются. В ассоциации «Совет производителей энергии», комментируя такой подход, отметили, что данные меры не были согласованы с УК и РСО. В итоге неизвестно, предусмотрены ли эти средства в тарифах ЖКХ для потребителей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных