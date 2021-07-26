Минстрой планирует потратить свыше 390 млрд рублей на цифровизацию стройки и ЖКХ

Самым дорогим проектом «Коммерсантъ» называет четвертый — «Цифровая инфраструктура ЖКХ», стоимость которого издание не уточнило. Здесь имеется в виду работа по созданию и внедрению типовых систем управления снабжения ресурсами, при помощи чего информация о состоянии водоканала, городского освещения и прочих систем ресурсоснабжающих организаций будет передаваться в реальном времени. Реализовать это планируется через технологию IoT. Предполагается, что самой системой станет управлять оператор, он же будет анализировать полученные сведения.