Минстрой планирует потратить свыше 390 млрд рублей на цифровизацию стройки и ЖКХ
Российские власти планируют до 2030 г. потратить на цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ 393 млрд руб., следует из паспорта стратегии цифровой трансформации строительной отрасли «Строительство, городское хозяйство и ЖКХ» Минстроя, с которым ознакомился «Коммерсантъ». Актуальность документа подтвердил изданию собеседник в правительстве, уточнив, что план уже утвержден вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В Минстрое подлинность стратегии не подтвердили и не опровергли.
Документ включает в себя четыре основных проекта. Первый — «Новый умный дом», под которым понимается система по управлению многоквартирными домами на основе технологий интернета вещей (IoT). Далее следует технология по учету общественного мнения «Решаем вместе». Она нужна при определении главных направлений развития объектов городского хозяйства. Третий проект — «Строим в один клик». Речь идет о системе электронного документооборота между девелоперами и Минстроем.
Самым дорогим проектом «Коммерсантъ» называет четвертый — «Цифровая инфраструктура ЖКХ», стоимость которого издание не уточнило. Здесь имеется в виду работа по созданию и внедрению типовых систем управления снабжения ресурсами, при помощи чего информация о состоянии водоканала, городского освещения и прочих систем ресурсоснабжающих организаций будет передаваться в реальном времени. Реализовать это планируется через технологию IoT. Предполагается, что самой системой станет управлять оператор, он же будет анализировать полученные сведения.
По мнению Минстроя, подобный анализ состояния коммунальных сетей позволит снизить аварийность инфраструктуры и продлит срок ее службы. Систему начнут запускать поэтапно, на это уйдет период с 2025 по 2030 г. До это будут идти подготовительные мероприятия.
Финансировать все это должны будут управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО) «при условии изменения законодательства по тарифообразованию». Бюджетные затраты на проект не планируются. В ассоциации «Совет производителей энергии», комментируя такой подход, отметили, что данные меры не были согласованы с УК и РСО. В итоге неизвестно, предусмотрены ли эти средства в тарифах ЖКХ для потребителей.