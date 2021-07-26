Минфин предложил лицензировать деятельность по производству и продаже табака

Вдобавок Минфин выступил с инициативой, касающейся немаркируемых табачных изделий. Согласно действующему постановлению правительства, сегодня маркировке подлежат сигареты, папиросы, сигары, сигариллы, биди, кретек, табак для кальяна, а также курительный, трубочный, жевательный и нюхательный табак. По разработанному законопроекту лица, изготавливающие прочие виды табачных изделий, должны будут оснастить свое оборудование техническими средствами фиксации и передачи сведений об объеме производства и оборота продукции и сырья в единую государственную автоматизированную информационную систему учета, которая будет функционировать на базе доработанной единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).