Минфин предложил лицензировать деятельность по производству и продаже табака
Министерство финансов разработало законопроект, в соответствии с которым деятельность по производству, хранению, поставке табачных изделий и сырья для изготовления таковых, а также их оптовой продаже будет подлежать лицензированию. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Кроме того, ведомство предложило обязать производителей регистрировать основное оборудование для создания подобной продукции. Уточняется, что, если таковое не используется, его необходимо законсервировать.
Вдобавок Минфин выступил с инициативой, касающейся немаркируемых табачных изделий. Согласно действующему постановлению правительства, сегодня маркировке подлежат сигареты, папиросы, сигары, сигариллы, биди, кретек, табак для кальяна, а также курительный, трубочный, жевательный и нюхательный табак. По разработанному законопроекту лица, изготавливающие прочие виды табачных изделий, должны будут оснастить свое оборудование техническими средствами фиксации и передачи сведений об объеме производства и оборота продукции и сырья в единую государственную автоматизированную информационную систему учета, которая будет функционировать на базе доработанной единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
То же самое касается тех, кто осуществляет оптовую продажу немаркируемых табачных изделий. Их могут обязать передавать информацию об объемах продаж. Аналогичные сведения будут поступать в ЕГАИС также от производителей и продавцов маркируемой табачной продукции.
Законопроект направлен на борьбу с ростом нелегального оборота табачных изделий в России, следует из пояснительной записки к разработанному Минфином документу. По итогам 2019 г. доля такого оборота составила 15%, а в 2020 г. ввиду закрытия границ и каналов продаж из-за пандемии коронавируса упала до 7%. В дальнейшем же риски увеличения объемов нелегального производства и оборота табачной продукции вырастут, отметили авторы инициативы.