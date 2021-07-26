Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Минфин предложил лицензировать деятельность по производству и продаже табака

Ведомости

Министерство финансов разработало законопроект, в соответствии с которым деятельность по производству, хранению, поставке табачных изделий и сырья для изготовления таковых, а также их оптовой продаже будет подлежать лицензированию. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, ведомство предложило обязать производителей регистрировать основное оборудование для создания подобной продукции. Уточняется, что, если таковое не используется, его необходимо законсервировать. 

Вдобавок Минфин выступил с инициативой, касающейся немаркируемых табачных изделий. Согласно действующему постановлению правительства, сегодня маркировке подлежат сигареты, папиросы, сигары, сигариллы, биди, кретек, табак для кальяна, а также курительный, трубочный, жевательный и нюхательный табак. По разработанному законопроекту лица, изготавливающие прочие виды табачных изделий, должны будут оснастить свое оборудование техническими средствами фиксации и передачи сведений об объеме производства и оборота продукции и сырья в единую государственную автоматизированную информационную систему учета, которая будет функционировать на базе доработанной единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

То же самое касается тех, кто осуществляет оптовую продажу немаркируемых табачных изделий. Их могут обязать передавать информацию об объемах продаж. Аналогичные сведения будут поступать в ЕГАИС также от производителей и продавцов маркируемой табачной продукции. 

Законопроект направлен на борьбу с ростом нелегального оборота табачных изделий в России, следует из пояснительной записки к разработанному Минфином документу. По итогам 2019 г. доля такого оборота составила 15%, а в 2020 г. ввиду закрытия границ и каналов продаж из-за пандемии коронавируса упала до 7%. В дальнейшем же риски увеличения объемов нелегального производства и оборота табачной продукции вырастут, отметили авторы инициативы.

Ранее по теме: Минфин предложил ввести уголовное наказание за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных