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Минфин предложил ввести уголовное наказание за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС

Ведомости

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду в Россию из других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 100 тыс. руб. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Проектом предлагается дополнить статью 226.1 УК РФ о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и др. 

Аналитическое агентство Nielsen в 2019 г. по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%. 

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступают источником каждой второй нелегальной пачки и занимают 55,4% черного рынка, сообщали в Nielsen. Крупнейшим источником нелегального табака Nielsen считал Белоруссию: сигареты белорусского производства занимали 36% всего рынка нелегальных сигарет, продающихся в России. За Белоруссией следует Казахстан с долей 8,9% и Армения – 8,8%.

Ранее в Group-IB сообщили, что объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в рунете в 2020 г. превысил 500 млн руб.

Ранее по теме: В России стали курить больше нелегальных сигарет
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных