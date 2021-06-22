Минфин предложил ввести уголовное наказание за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступают источником каждой второй нелегальной пачки и занимают 55,4% черного рынка, сообщали в Nielsen. Крупнейшим источником нелегального табака Nielsen считал Белоруссию: сигареты белорусского производства занимали 36% всего рынка нелегальных сигарет, продающихся в России. За Белоруссией следует Казахстан с долей 8,9% и Армения – 8,8%.