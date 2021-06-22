Минфин предложил ввести уголовное наказание за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС
Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду в Россию из других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 100 тыс. руб. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.
Проектом предлагается дополнить статью 226.1 УК РФ о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и др.
Аналитическое агентство Nielsen в 2019 г. по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступают источником каждой второй нелегальной пачки и занимают 55,4% черного рынка, сообщали в Nielsen. Крупнейшим источником нелегального табака Nielsen считал Белоруссию: сигареты белорусского производства занимали 36% всего рынка нелегальных сигарет, продающихся в России. За Белоруссией следует Казахстан с долей 8,9% и Армения – 8,8%.
Ранее в Group-IB сообщили, что объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в рунете в 2020 г. превысил 500 млн руб.