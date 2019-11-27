В России стали курить больше нелегальных сигарет

Причин такой востребованности нелегального табака несколько: падение покупательной способности населения, близость к границе со странами ЕАЭС и логистическая доступность, отмечает Nielsen. Кратная разница в цене между легальной и нелегальной продукцией – основная причина роста нелегального рынка. Средняя цена пачки сигарет в России составляет 115 руб., из которых 62 руб. – минимальная ставка акциза и НДС, нелегальная же продукция в рознице обходится в 40–50 руб. за пачку, отмечает Галина Родина, вице-президент российской «дочки» JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям. По словам Илоны Миртовой, директора по корпоративным и юридическим вопросам «Империал тобакко», жители населенных пунктов в сельской местности, чья покупательная способность ниже, чем у жителей мегаполисов, наиболее подвержены рискам приобретения нелегальной продукции.