В России стали курить больше нелегальных сигарет
Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет – и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%; год назад агентство оценивало ее в 8,4%. Но в этом году Nielsen впервые включило в исследование не только города с населением от 50 000 человек, но и сельскую местность с небольшими населенными пунктами.
Методика Nielsen такова: в июле – сентябре 2019 г. по заданию агентства на улицах 89 крупных российских городов и 136 городов поменьше собрали 15 050 пустых пачек из-под сигарет. Особое внимание уделялось городам вблизи границ с Белоруссией, Украиной и Казахстаном – странами, откуда идет основной поток незаконного табака. К нелегальной (контрабандной и контрафактной) аналитики относили продукцию с отсутствием на пачках надписей на русском языке и российской акцизной марки, с поддельной акцизной маркой и просто подделки. Оценку проводили компании – владельцы бренда, осматривая упаковку и из чего она сделана.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступают источником каждой второй нелегальной пачки и занимают 55,4% черного рынка, пишет Nielsen. Крупнейшим источником нелегального табака Nielsen считает Белоруссию: сигареты белорусского производства занимают 36% всего рынка нелегальных сигарет, продающихся в России. За Белоруссией следует Казахстан с долей 8,9% и Армения – 8,8%.
Вторым по величине источником нелегальной продукции остаются страны дальнего зарубежья (Иран, Ирак, ОАЭ, Сербия). Их доля составляет 15,7% от общего количества нелегальных сигарет на российском рынке. Третье место по доле нелегального рынка занимают сигареты российского производства с подозрительной акцизной маркой – на них приходится 9,6% нелегального рынка.
Причин такой востребованности нелегального табака несколько: падение покупательной способности населения, близость к границе со странами ЕАЭС и логистическая доступность, отмечает Nielsen. Кратная разница в цене между легальной и нелегальной продукцией – основная причина роста нелегального рынка. Средняя цена пачки сигарет в России составляет 115 руб., из которых 62 руб. – минимальная ставка акциза и НДС, нелегальная же продукция в рознице обходится в 40–50 руб. за пачку, отмечает Галина Родина, вице-президент российской «дочки» JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям. По словам Илоны Миртовой, директора по корпоративным и юридическим вопросам «Империал тобакко», жители населенных пунктов в сельской местности, чья покупательная способность ниже, чем у жителей мегаполисов, наиболее подвержены рискам приобретения нелегальной продукции.
Ситуация в крупнейших российских мегаполисах не лучше: в Москве доля нелегального рынка составляет 7,3%, в Санкт-Петербурге – 6,0%, годом ранее этот показатель был 4 и 3% соответственно.
Табачная индустрия – один из важнейших источников налоговых поступлений в федеральный бюджет, указывает Nielsen: за 2018 г. было получено 583 млрд руб. от уплаты акциза и 113 млрд – от уплаты НДС. По данным крупнейших табачных компаний, вследствие роста доли нелегальной табачной продукции в России потери федерального бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 г. могут дойти до 100 млрд руб.
«Ситуация на рынке достигла исторического максимума. Принятых мер недостаточно. Необходимо ускорить принятие законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за правонарушения в сфере оборота табачной продукции», – говорит Игорь Черкасский, руководитель «БАТ Россия» по противодействию незаконному обороту табачных изделий. Нужно обеспечить скорейшее введение заградительных мер – обязательной маркировки табачных изделий, ограничения незаконного перемещения табачной продукции через границу РФ с государствами ЕАЭС, создания единого госреестра оборудования для производства табака, введения порядка уничтожения конфиската, а самое главное, введения единой минимальной цены на табачную продукцию по аналогии с алкогольной отраслью, перечисляет вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис интернэшнл» в России Сергей Слипченко.
Законопроект о минимальных ценах на табак внесен в Госдуму на прошлой неделе, по расчетам депутатов, пачка должна стоить не менее 86,3 руб.