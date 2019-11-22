Правительство утвердило антитабачную концепцию

Цель концепции – снизить потребление в России табака и другой никотиносодержащей продукции. По прогнозам Минздрава, число курильщиков среди взрослого населения к 2035 г. должно снизиться с 29 до 21%, а розничные продажи сигарет – с 1600 до 1000 штук в год на человека.