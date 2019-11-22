Правительство утвердило антитабачную концепцию
Премьер Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию на период до 2035 г. Минздрав должен будет в течение полугода разработать план мероприятий по реализации концепции и внести его в правительство.
Цель концепции – снизить потребление в России табака и другой никотиносодержащей продукции. По прогнозам Минздрава, число курильщиков среди взрослого населения к 2035 г. должно снизиться с 29 до 21%, а розничные продажи сигарет – с 1600 до 1000 штук в год на человека.
Для достижения этих показателей Минздрав планирует информировать население о вреде потребления табака, мотивировать потребителей отказываться от него, внедрять корпоративные программы укрепления здоровья, а также применять ценовые и налоговые меры для снижения доступности табака.