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Минздрав отказался от планов кардинального снижения числа курильщиков

Новая версия антитабачной концепции предусматривает снижение до 21% количества курильщиков среди взрослого населения к 2035 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст концепции.

Предыдущая версия документа предусматривала снижение до 5% в ближайшие 30 лет, то есть до 2050 г. Концепция предполагала, что после этого потребление табака может быть поэтапно выведено из легального оборота.

Согласно новой концепции, в настоящее время среди взрослого населения 29% курильщиков. Планируется, что к 2025 г. это значение снизится до 26%, к 2030 г. – до 23%. Детское курение, следует из документа, должно за 15 лет снизиться с 15,1 до 1%.

Начало воплощения концепции в жизнь запланировано на 2020 г.

Пресс-служба Минздрава, комментируя новую концепцию РБК, не пояснила, с чем связано снижение целевого показателя. Она подчеркнула, что этот вариант – не финальный и что комментировать его преждевременно. Как сообщил изданию источник, знакомый с разработкой концепции, документ направлен на согласование с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Минпромторг подтвердил получение документа. В ФАС на просьбу о комментарии не ответили.