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Минздрав отказался от планов кардинального снижения числа курильщиков

Ведомости
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Новая версия антитабачной концепции предусматривает снижение до 21% количества курильщиков среди взрослого населения к 2035 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст концепции.

Предыдущая версия документа предусматривала снижение до 5% в ближайшие 30 лет, то есть до 2050 г. Концепция предполагала, что после этого потребление табака может быть поэтапно выведено из легального оборота.

Согласно новой концепции, в настоящее время среди взрослого населения 29% курильщиков. Планируется, что к 2025 г. это значение снизится до 26%, к 2030 г. – до 23%. Детское курение, следует из документа, должно за 15 лет снизиться с 15,1 до 1%.

Начало воплощения концепции в жизнь запланировано на 2020 г.

Пресс-служба Минздрава, комментируя новую концепцию РБК, не пояснила, с чем связано снижение целевого показателя. Она подчеркнула, что этот вариант – не финальный и что комментировать его преждевременно. Как сообщил изданию источник, знакомый с разработкой концепции, документ направлен на согласование с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Минпромторг подтвердил получение документа. В ФАС на просьбу о комментарии не ответили.

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Путин предложил субсидировать из бюджета первоначальной взнос по ипотеке

Ведомости
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Правительство должно рассмотреть вопрос субсидирования первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотеке. Такое поручение дал президент России Владимир Путин после проверки законодательства по жилищному строительству.

Субсидирование или компенсация будет возможно один раз, говорится в поручении. Правительство должно представить предложения по этой теме до 1 сентября 2019 г.

Путин также поручил правительству до 10 октября разработать механизмы, по которым граждане, имеющие невысокие доходы, будут обеспечены жильем на условиях его сохранения в государственной собственности.

Помимо этого, президент поручил разработать требования к архитектурному облику многоквартирных домов и качественным характеристикам жилых помещений. Правительство должно до 1 декабря 2019 г. представить по этому вопросу доклад, а затем представлять доклады регулярно — один раз в полугодие.

Ответственными разработке этих мер назначен премьер Дмитрий Медведев и руководители субъектов.

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Бизнес
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Уголовное дело завели на бывшего гендиректора Антипинского НПЗ

Ведомости
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В Тюменской области возбудили уголовное дело против бывшего гендиректора АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Ведомство не называет фамилию и имя подозреваемого, сейчас устанавливается его местонахождение.

По версии следствия, он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Следователи полагают, что бывший директор заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил Антипинскому НПЗ ущерб на сумму более 35 млн руб.

В понедельник бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров был арестован на два месяца по решению Тверского суда Москвы. Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа, говорится в материалах дела, озвученных в суде. Руководство НПЗ также обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий, которые осуществлялись Мазуровым и бывшим гендиректором завода Геннадием Лисовиченко.

Сбербанк ранее сообщал, что Мазуров и Лисовиченко ввели банк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов компаний New Stream («Новый поток») – фактически подконтрольных Мазурову – по поручительствам Антипинского НПЗ. Сбербанк заявил, что обнаружил договоры с Антипинским НПЗ на нерыночных условиях, в том числе и по экспортным контрактам. Действия Мазурова снизили платежеспособность НПЗ и привели в конце апреля 2019 г. к его остановке.

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Бизнес
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«Яндекс.Такси» подала в ФАС ходатайство о покупке активов группы компаний «Везет»

Ведомости
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Компания «Яндекс.Такси» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сделку по приобретению активов группы компаний «Везет», передает «Интерфакс».

«Яндекс.Такси» 15 июля объявила, что планирует купить основную часть бизнеса своего конкурента. На сделку может потребоваться около $187 млн — в такую сумму оценивается приобретение программного обеспечения (ПО) и колл-центров сервиса «Везет». Предполагается, что сделку удастся закрыть до конца года, если ее одобрит ФАС.

Mail.ru Group после объявления о сделке заявила, что «Яндекс.Такси» и «Везет» должны получить разрешение на выкуп активов, но пока не сделали этого. У Mail.ru Group есть право вето на отчуждение ключевых активов группы «Везет» по условиям предоставления последней конвертируемого займа в июне 2018 г. Пресс-служба группы компаний «Везет» в свою очередь заявила, что не нарушает условий предоставления займа этой сделкой. 

РБК ранее называл основными юрлицами ГК «Везет» ООО «Фастен рус» и ООО «Столица ДС». Бенефициар обоих юрлиц – кипрская Fasten Cy Limited. По данным кипрского реестра, у структур UFG суммарно 33,81% в кипрской компании, она крупнейший акционер. «Везет» называет себя одним из крупнейших агрегаторов заказа такси и работает более чем в 100 городах России, в Казахстане и Чехии. Группа создана в 2017 г. после объединения сервисов Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет»).

«Везет» последние годы искала инвестиции. В 2018 г. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о планах «Везет» привлечь $200 млн на развитие. «Интерфакс» сообщал, что предварительно инвестиции обсуждались с SoftBank, Rakuten, Kingdom Holding и Daimler. РБК сообщал о переговорах с Mail.ru Group, а также с автопроизводителями («АвтоВАЗ» и Renault-Nissan) и «Вымпелкомом». Акционеры «Везет» были нацелены на выход из актива, говорил в свою очередь источник «Ведомостей», близкий к ним.

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Политика
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Путин пообещал Беглову подписать указ об электронных визах для Петербурга

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым пообещал до конца дня подписать указ о введении электронных виз для посещения города туристами, передает ТАСС. «Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область», – сказал Путин. Он отметил, что давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан.

Беглов стал врио губернатора Петербурга в октябре 2018 г., сменив на посту Георгия Полтавченко. В июне – октябре 2003 г. Беглов также временно исполнял обязанность губернатора города, сменив губернатора Владимира Яковлева и впоследствии уступив свое кресло Валентине Матвиенко. В мае 2019 г. Беглов объявил о планах участвовать в выборах главы города как самовыдвиженец, а 8 июля его официально зарегистрировали кандидатом. Как говорил в июне «Ведомостями» политолог Борис Макаренко, пиар-активность Беглова с момента его назначения «скорее шла со знаком минус», а антирейтинг для политика, недавно занявшего губернаторское кресло, является высоким. 12 июля Беглов заявил о намерении принять участие в предвыборных дебатах, чтобы представить свое видение развития Петербурга.

В марте 2017 г. Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 г.

В июне Путин поручил проработать также введение электронных виз для въезда на всю территорию России с 2021 г. Такие визы могут быть однократными, краткосрочными, до 16 дней, но универсальными – не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок. Как выяснили «Ведомости», поручение о проработке введения электронных виз дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ. Предполагается, что электронные визы станут частью Стратегии развития туризма, которую готовит Минэкономразвития. Руководитель ведомства Максим Орешкин, в частности, выступал за распространение электронных виз на Москву и Петербург.

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Финансы
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 000 рублей

Ведомости
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Медианная зарплата россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, составляет 34 335 руб., свидетельствуют данные Росстата за апрель. При этом средняя зарплата для исследованной группы составила 47 657 руб. Исследование затронуло около 100 000 организаций, в которых работают более 27 млн человек.

Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон пояснил РБК, что чем сильнее средняя зарплата отличается от медианного показателя, тем выше уровень неравенства в оплате труда и доля людей с низкой зарплатой. Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г. В. Плеханова Елена Егорова объяснила, что среднюю зарплату завышает то, что 48% денег, выделенных на зарплаты, получают 20% самых высокооплачиваемых сотрудников. Именно из-за этого публикуемые Росстатом данные о средней зарплате воспринимаются населением как неадекватные, добавила она.

Разрыв между медианным и средним значением зарплаты зависит от региона и колеблется от 13 до 31%. В Москве в апреле, по данным Росстата, средняя зарплата составила 96 000 руб., а медианная – 66 000 руб. В Сахалинской области средняя зарплата оценена в 88 000, а медианная лишь в 62 600.

Росстат публикует «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» раз в два года (предыдущее появилось в 2017 г.). Это единственное исследование, в котором есть данные о медианной зарплате россиян. В предыдущем исследовании, за 2017 г., Росстат оценил среднюю зарплату Россиян в 38 900 руб. В целом в России пятый год подряд снижаются реальные денежные доходы населения (доходы за вычетом налогов и скорректированные на инфляцию).

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Политика
Новости

Лукашенко: Россия и Белоруссия договорились о дальнейшей интеграции

Ведомости
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Власти России и Белоруссии достигли принципиальных соглашений в вопросах дальнейшей интеграции двух стран, сообщила пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко по итогам его переговоров с Владимиром Путиным. Детали договоренностей Лукашенко раскрывать не стал, пообещав сделать это «чуть позже».

Договору о создании Союзного государства России и Белоруссии в декабре этого года исполняется 20 лет. В декабре 2018 г. первый вице-премьер России Антон Силуанов сообщил, что будет создана рабочая группа, которая займется подготовкой предложений о дальнейшей интеграции между странами. В апреле премьер Дмитрий Медведев заявил, что российские власти передали белорусам свои предложения, однако их суть также не раскрыл.

С прошлого года Минск требует от Москвы компенсации за налоговый маневр в нефтегазовой отрасли. Его суть заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть к 2024 г. и одновременном росте налога на добычу полезных ископаемых. Белорусские власти оценивали потери национального бюджета от действий российских властей в $11 млрд в следующие четыре года.

Еще одним поводом для дискуссии стали цены на российский газ для Белоруссии. Осенью 2018 г. Лукашенко публично поинтересовался у Путина, почему в соседней с Белоруссией Смоленской области цена на газ составляет $70 за 1000 куб. м, а в Белоруссии – $130 за аналогичный объем. Путин в ответ возразил: «Если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а мы формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200». В Минске настаивают на том, что Союзный договор предусматривает единые цены на газ для двух стран, то есть для Белоруссии они должны быть приближены к ценам, установленным для потребителей в Смоленской области.

Стороны до сих пор не могут договориться об условиях поставки Россией нефти и ценах на газ.

Технологии
Новости

Disney назначила нового руководителя российского офиса

Ведомости
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Новым гендиректором дочерней компании Disney в России и СНГ стал Кахабер Абашидзе, говорится в пресс-релизе компании.

Он сменит на этой должности Марину Жигалову-Озкан, которая руководила офисом 13 лет, с момента прихода компании в Россию, и покидает ее в августе 2019 г. Она займет должность старшего вице-президента Сбербанка и руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций.

Абашидзе будет совмещать должности руководителя и в офисе в России и СНГ, и в офисе в Центральной и Восточной Европе. Он присоединился к Disney в 2008 г. в должности вице-президента по дистрибуции телеканалов в Италии, Испании, Португалии, странах Центральной и Восточной Европы, Африки и на развивающихся рынках. С 2014 по 2019 г. также возглавлял офис Disney в Турции, Греции, Израиле и странах Ближнего Востока, курировал развитие медиадистрибуции.

До прихода в Disney Абашидзе работал в телекомпаниях Turner и Fox в России.

Технологии
Новости

Госдума приняла законы, уточняющие определение шпионской техники

Ведомости
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, уточняющих понятие «спецсредства» и исключающих попадание под него таких устройств, как, например, GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных. Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Теперь под шпионскими устройствами понимаются средства, которые специально созданы для скрытного получения информации без ведома ее обладателя. При этом оговаривается, что к специальным техническим средствам не будут относить гаджеты бытового назначения, которые могут записывать аудио и видео или же отслеживать геолокацию и фотографировать. Но на таких устройствах должны быть открыто размещены элементы управления или маркировка, указывающая на назначение прибора.

Необходимость поправок в соответствующий закон обсуждалась на одной из больших пресс-конференций президента, которая прошла в конце 2017 г. Журналисты рассказали Путину историю фермера, решившего купить GPS-трекер, чтобы отслеживать местонахождение коровы, постоянно отбивавшейся от стада. В 2017 г. мужчина по интернету заказал из Китая устройство для слежения, оборот которого на территории России запрещен. При получении гаджета в отделении Почты России в селе Лопатки Лебяжьевского района Курганской области он был задержан. В результате фермер стал фигурантом уголовного дела. После обращения к Путину началась проверка. В результате дело было закрыто.

Статья 138.1 УК о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, в старой редакции предусматривала штраф до 200 000 руб. либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Технологии
Новости

Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах

Ведомости
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Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии, сообщает TechCrunch. Теперь их видит только автор поста, но не его подписчики.

TechCrunch уточняет, что с помощью этой меры компания хочет остановить погоню за лайками и побудить пользователей создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными в соцсети. Если такой подход сработает, он может быть распространен и на другие страны, отмечает издание.

О тестировании Instagram новой функции стало известно в апреле. Тогда эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг в своем Twitter опубликовала скриншоты с новым дизайном социальной сети, в котором подписчики не могли видеть счетчик лайков под постом пользователя. «Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», – привела эксперт сообщение Instagram.

Представитель пресс-службы соцсети говорил TechCrunch, что новый дизайн – пока лишь внутренний прототип и недоступен широкой публике. Само издание указывало, что отсутствие лайков под постом могло бы снизить «чувство конкуренции» в Instagram, поскольку пользователи перестанут сравнивать свои собственные показатели с показателями более популярных друзей или звезд. В мае Instagram начал тестировать это нововведение в Канаде.

Недвижимость
Новости

Мэрия Москвы подала иск против Зураба Церетели на 55 млн рублей

Ведомости
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Департамент городского имущества столицы подал иск в Арбитражный суд Москвы против скульптора Зураба Церетели на 55 млн руб., свидетельствуют данные в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 15 июля, он еще не принят к производству. Суть требований не раскрывается. Иск распределен судье Кристине Хабаровой, которая специализируется на рассмотрении споров, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.

Церетели отказался прокомментировать «РИА Новости» информацию об иске, отметив, что его юристы сейчас занимаются этим вопросом.

Это не первый раз, когда московские власти подают иск к Церетели. В 2015 г. суд обязал скульптора вернуть мастерским на западе Москвы первоначальный вид: город предоставил ему в аренду участок на Брянской улице, где тот создал пристройки и торговые точки. В ноябре 2018 г. суд взыскал с Церетели 522 000 руб., потраченных префектурой на снос этих пристроек.

Экономика
Новости

Минэкономразвития сообщило о слабом росте ВВП за квартал

Ведомости
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ВВП России продолжает демонстрировать слабую динамику, по итогам II квартала 2019 г. он вырос на 0,8%, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине деловой активности» за июль. В I квартале экономический рост составил 0,5%, а по итогам полугодия – 0,7%.

Основной вклад в прирост ВВП во II квартале внесла промышленность. Вклады других базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) были околонулевыми. Это свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике, отмечает министерство. Слабость совокупного спроса также подтверждает резкое замедление инфляции до 4,5% в годовом выражении к 15 июля, снижение числа вакансий на рынке труда и падение объемов импорта.

Принципиального различия между I и II кварталами не видно – рост за счет промышленности, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Во втором полугодии промышленный рост может ускориться за счет бюджетных расходов по нацпроектам, продолжает он. Хотя по потреблению ситуация пока неопределенная, говорит экономист: замедление роста в июне остановилось, но тренд в доходах населения пока сложно назвать уверенным и поддержка от розничного кредитования будет явно сокращаться. Если во втором полугодии рост ВВП и ускорится, то весьма скромно, предполагает Долгин: по итогам года он составит 1%.

Последние месяцы между ЦБ и Минэкономразвития продолжается дискуссия о причинах экономического роста. В существенной степени росту российской экономики помогает потребкредитование, заявили в ЦБ, и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Министр экономического развития Максим Орешкин усомнился в этих выводах: при существующем уровне спроса основной драйвер экономического роста – это инвестиции, а не потребление. Главная задача ЦБ, по его словам, – обеспечивать ценовую стабильность, а для этого нужно поддерживать определенный уровень совокупного спроса в экономике. Инструментами ЦБ потенциальные темпы роста не сдвинуть, позже сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, необходимо снимать структурные ограничения.

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