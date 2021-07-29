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Спотовая цена на газ в Европе установила рекорд

Ведомости

Спотовые цены на газ на хабе TTF в Нидерландах установили рекорд и достигли $484 за 1000 куб. м? или 39 евро за 1 МВт/ч, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные EEX. Также рекорд установила цена фьючерса на TTF на август: за сутки она выросла на 5,3% до $491 за 1000 куб. м. Цены на дальние фьючерсы также высокие: декабрьские торгуются за 39,2 евро, январский – за 38,975 евро.

Издание отметило, что рекордный рост цен спровоцировал отказ «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на август. Поставки сжиженного природного газа в Европу снижаются: с начала июля они снизились на 12% по сравнению с июнем, в годовом выражении снижение составило более 22%. Также уменьшаются запасы газа в хранилищах приемных терминалов.

Свободные партии газа отправляются в Азию: спрос там растет из-за жары и роста потребления электроэнергии для кондиционирования. Лидером роста в Азии стал Китай – в июле он увеличил импорт газа на четверть в годовом выражении. Также спрос восстанавливается в Индии.

27 июля в ходе аукциона предлагалось забронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в объеме 63,7 млн куб. м газа в сутки, однако «Газпром» не стал их бронировать.

19 июля прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины: тогда «Газпром» выкупил весь предлагавшийся объем для транзита газа через Украину — 15 млн куб. м в сутки.

В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг. 22 июля замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что транзит российского газа в Европу через Украину после 2024 г. будет продолжен при наличии соответствующего спроса. 

Данное заявление было сделано после того, как немецкое министерство иностранных дел опубликовало совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования газопровода «Северный поток — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, из документа следует, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях.

Ранее по теме: Почему США согласились на запуск «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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