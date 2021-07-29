Росстат зафиксировал снижение пенсий за полгода в реальном выражении
Размер средней ежемесячной пенсии в реальном выражении в России снизился в июне на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. К этому привела высокая инфляция в первой половине года.
В январе этого года реальный размер средней пенсии демонстрировал рост на 0,4% по сравнению с январем прошлого года. В феврале этот показатель уже показал снижение на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%.
В номинальном выражении средний размер пенсии в стране в июне этого года составил 15 822 руб., показав рост на 5,6% по сравнению с июнем 2020 г. Как уточнял Росстат, годовая инфляция в РФ в июне 2021 г. составила 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г.