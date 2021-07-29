Росстат зафиксировал снижение пенсий за полгода в реальном выражении

В январе этого года реальный размер средней пенсии демонстрировал рост на 0,4% по сравнению с январем прошлого года. В феврале этот показатель уже показал снижение на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%.