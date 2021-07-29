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Росстат зафиксировал снижение пенсий за полгода в реальном выражении

Ведомости

Размер средней ежемесячной пенсии в реальном выражении в России снизился в июне на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. К этому привела высокая инфляция в первой половине года.

В январе этого года реальный размер средней пенсии демонстрировал рост на 0,4% по сравнению с январем прошлого года. В феврале этот показатель уже показал снижение на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%.

В номинальном выражении средний размер пенсии в стране в июне этого года составил 15 822 руб., показав рост на 5,6% по сравнению с июнем 2020 г. Как уточнял Росстат, годовая инфляция в РФ в июне 2021 г. составила 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных