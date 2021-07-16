Росстат зафиксировал ускорение роста цен на промышленные товары
Рост цен на промышленные товары от производителей в июне ускорился, свидетельствуют данные Росстата. Цены в июне выросли на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в мае рост цен составлял 2,3% по отношению к апрелю. В годовом выражении рост цен на товары промышленного производства составил 31,1%.
«В июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 102,9%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 119,9%», — говорится в сообщении статистического ведомства.
В сфере добычи полезных ископаемых цены в июне в месячном выражении выросли на 3,8%, в обрабатывающих производствах – на 3,3%. В обеспечении электроэнергией, газом и паром цены снизились на 1,6%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — на 0,1%.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%. При этом цены на потребительские товары в России с 6 по 12 июля выросли на 0,06%. Это значение является самым низким с начала года.