Недельная инфляция в России упала до минимума с февраля
Цены на потребительские товары в России с 6 по 12 июля выросли на 0,06%, следует из материалов Росстата. Это значение является самым низким с начала года. Ранее ведомство зафиксировало недельную инфляцию в 0% в период с 26 января по 1 февраля.
Сильнее всего из продуктов питания подорожали белокочанная капуста и морковь — на 4,2% и 1,9% соответственно. Яблоки выросли в цене на 0,2%. Однако в среднем по России стоимость плодовоовощной продукции снизилась на 1,3%. Так, картофель подешевел на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, лук репчатый — на 2,4%.
Кроме того, на 0,2% повысилась цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов, а также на гречку и шоколадные конфеты. Мясо курицы подорожало на 0,19%, свинина — на 0,11%.
Стоимость подсолнечного масла и сахара увеличилась за неделю на 0,3% и 0,1% в среднем по России соответственно. Куриные яйца подешевели на 0,6%.
Кроме того, за неделю на 0,1% выросли цены на бензин, а на 0,2% — на дизельное топливо. Также на 0,1–0,2% увеличились тарифы на отдельные виды коммунальных услуг.
Стоимость путевок в санатории, дома отдыха и пансионаты повысилась на 0,2%. При этом средняя цена поездки на отдых в Турцию упала на 4,6%, а проживания в гостиницах — на 0,2–4,3%.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%.