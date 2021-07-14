Недельная инфляция в России упала до минимума с февраля

Сильнее всего из продуктов питания подорожали белокочанная капуста и морковь — на 4,2% и 1,9% соответственно. Яблоки выросли в цене на 0,2%. Однако в среднем по России стоимость плодовоовощной продукции снизилась на 1,3%. Так, картофель подешевел на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, лук репчатый — на 2,4%.