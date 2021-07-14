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Недельная инфляция в России упала до минимума с февраля

Ведомости

Цены на потребительские товары в России с 6 по 12 июля выросли на 0,06%, следует из материалов Росстата. Это значение является самым низким с начала года. Ранее ведомство зафиксировало недельную инфляцию в 0% в период с 26 января по 1 февраля.

Сильнее всего из продуктов питания подорожали белокочанная капуста и морковь — на 4,2% и 1,9% соответственно. Яблоки выросли в цене на 0,2%. Однако в среднем по России стоимость плодовоовощной продукции снизилась на 1,3%. Так, картофель подешевел на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, лук репчатый — на 2,4%.

Кроме того, на 0,2% повысилась цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов, а также на гречку и шоколадные конфеты. Мясо курицы подорожало на 0,19%, свинина — на 0,11%.

Стоимость подсолнечного масла и сахара увеличилась за неделю на 0,3% и 0,1% в среднем по России соответственно. Куриные яйца подешевели на 0,6%.

Кроме того, за неделю на 0,1% выросли цены на бензин, а на 0,2% — на дизельное топливо. Также на 0,1–0,2% увеличились тарифы на отдельные виды коммунальных услуг.

Стоимость путевок в санатории, дома отдыха и пансионаты повысилась на 0,2%. При этом средняя цена поездки на отдых в Турцию упала на 4,6%, а проживания в гостиницах — на 0,2–4,3%.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%.

Ранее по теме: Годовая инфляция в России достигла 6,5% впервые за пять лет
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных