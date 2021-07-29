Путин поддержал создание особой экономической зоны в Белгородской области
Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Белгородской области особую экономическую зону (ОЭЗ), передает пресс-служба Кремля.
«Надо это посчитать. Но в целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это. Я бы поддержал это», – сказал Путин в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым.
Гладков отметил, что область готова до 2030 г. удвоить валовый региональный продукт, который по итогам 2020 г. предварительно составляет 990 млрд руб. Однако это будет невозможно без крупных инвестиционных проектов. По его словам, потенциальными резидентами ОЭЗ могут стать «Металлинвест» и Новолипецкий металлургический комбинат с проектами на общую сумму инвестиций в 400 млрд руб.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-внедренческого типа в Новгородской области. Площадь новой ОЭЗ составит 180 га, на ее территории появятся предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.