Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Путин поддержал создание особой экономической зоны в Белгородской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Белгородской области особую экономическую зону (ОЭЗ), передает пресс-служба Кремля.

«Надо это посчитать. Но в целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это. Я бы поддержал это», – сказал Путин в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Гладков отметил, что область готова до 2030 г. удвоить валовый региональный продукт, который по итогам 2020 г. предварительно составляет 990 млрд руб. Однако это будет невозможно без крупных инвестиционных проектов. По его словам, потенциальными резидентами ОЭЗ могут стать «Металлинвест» и Новолипецкий металлургический комбинат с проектами на общую сумму инвестиций в 400 млрд руб.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны промышленно-внедренческого типа в Новгородской области. Площадь новой ОЭЗ составит 180 га, на ее территории появятся предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.

Ранее по теме: В Новгородской области создадут особую экономическую зону
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных