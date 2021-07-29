Путин поддержал создание особой экономической зоны в Белгородской области

Гладков отметил, что область готова до 2030 г. удвоить валовый региональный продукт, который по итогам 2020 г. предварительно составляет 990 млрд руб. Однако это будет невозможно без крупных инвестиционных проектов. По его словам, потенциальными резидентами ОЭЗ могут стать «Металлинвест» и Новолипецкий металлургический комбинат с проектами на общую сумму инвестиций в 400 млрд руб.