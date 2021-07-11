В Новгородской области создадут особую экономическую зону
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа в Новгородской области, сообщается на сайте правительства.
Площадь новой ОЭЗ составит 180 га, на ее территории появятся предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.
Компании-резиденты ОЭЗ проинвестируют в экономику региона около 8 млрд руб. и создадут более 700 рабочих мест. Стоимость работ по развитию инфраструктуры на территории, отведенной под ОЭЗ, оценивается в 1,3 млрд руб.