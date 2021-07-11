В Новгородской области создадут особую экономическую зону

Площадь новой ОЭЗ составит 180 га, на ее территории появятся предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.