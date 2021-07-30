Стоимость доллара упала ниже 73 рублей впервые с начала июля

Стоимость доллара падала на фоне подорожания нефти марки Brent, наблюдаемого с 20 июля. Так, ее сентябрьский фьючерс 19 июля стоил $68,62, а 29 июля достиг $76,05 за баррель, что стало максимумом с 13 июля, свидетельствуют данные межконтинентальной биржи ICE. Однако на сегодняшних торгах нефть чуть упала в цене. К 11:56 мск ее стоимость составила $74,96 за баррель.