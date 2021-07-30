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Стоимость доллара упала ниже 73 рублей впервые с начала июля

Ведомости

Цена доллара сегодня впервые с 1 июля опустилась ниже 73 руб., следует из данных Московской биржи. Сегодня в 11:18 мск его стоимость достигла 72,94 руб. На закрытии вчерашних торгов доллар торговался по 73,15 руб.

Евро на закрытии вчерашних торгов стоил 86,97 руб. Сегодня к 11:24 мск его цена достигла минимальной отметки в 86,77 руб. Однако вчера самая низкая цена на евро была на уровне 86,95 руб.

Стоимость доллара падала на фоне подорожания нефти марки Brent, наблюдаемого с 20 июля. Так, ее сентябрьский фьючерс 19 июля стоил $68,62, а 29 июля достиг $76,05 за баррель, что стало максимумом с 13 июля, свидетельствуют данные межконтинентальной биржи ICE. Однако на сегодняшних торгах нефть чуть упала в цене. К 11:56 мск ее стоимость составила $74,96 за баррель.

Нефть марки WTI торгуется по $73,47 за баррель. 19 июля она стоила $66,35, а 29 июля — $73,62. Это максимальный уровень с 13 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных