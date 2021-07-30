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Кабмин выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму

Ведомости

Правительство выделит более 2 млрд руб. на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов в Крыму, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«В ускоренном порядке продолжатся работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму. На реконструкцию и капитальный ремонт водоводов выделим свыше 2 млрд руб. Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым», — приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.

Премьер добавил, что еще около 2 млрд руб. планируется выделить для обеспечения сбалансированности бюджета Севастополя. Средства, в частности, направят на оплату труда работников здравоохранения.

21 июля Мишустин подписал распоряжение о выделении 222,2 млн руб. на обеспечение водоснабжения в Крыму. В правительстве отметили, что такие меры помогут увеличить подачу воды не менее чем на 10 000 куб. м в сутки.

Ранее был утвержден план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя стоимостью 48 млрд руб. Согласно ему, на полуострове должны отремонтировать сети водоснабжения и построить современную инженерную инфраструктуру, в том числе водозаборы, водоотводы и очистные сооружения.

Проблемы с водоснабжением Крыма возникли в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, который давал 85% потребления воды жителями региона. Они обострились летом-осенью 2020 г. из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту. Тогда пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.

Ранее по теме: Под Азовским морем добыта первая партия питьевой воды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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