Кабмин выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму
Правительство выделит более 2 млрд руб. на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов в Крыму, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«В ускоренном порядке продолжатся работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму. На реконструкцию и капитальный ремонт водоводов выделим свыше 2 млрд руб. Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым», — приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.
Премьер добавил, что еще около 2 млрд руб. планируется выделить для обеспечения сбалансированности бюджета Севастополя. Средства, в частности, направят на оплату труда работников здравоохранения.
21 июля Мишустин подписал распоряжение о выделении 222,2 млн руб. на обеспечение водоснабжения в Крыму. В правительстве отметили, что такие меры помогут увеличить подачу воды не менее чем на 10 000 куб. м в сутки.
Ранее был утвержден план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя стоимостью 48 млрд руб. Согласно ему, на полуострове должны отремонтировать сети водоснабжения и построить современную инженерную инфраструктуру, в том числе водозаборы, водоотводы и очистные сооружения.
Проблемы с водоснабжением Крыма возникли в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, который давал 85% потребления воды жителями региона. Они обострились летом-осенью 2020 г. из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту. Тогда пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.