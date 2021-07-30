Кабмин выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму

Проблемы с водоснабжением Крыма возникли в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, который давал 85% потребления воды жителями региона. Они обострились летом-осенью 2020 г. из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту. Тогда пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.