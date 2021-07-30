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Под Азовским морем добыта первая партия питьевой воды

Ведомости

Первую партию питьевой воды добыли под Азовским морем, ее проверят в лаборатории в Москве, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние», — рассказал вице-премьер (цитата по ТАСС).

Данные по качеству добытой воды и объемам ее запасов будут получены к концу сентября, когда будут сделаны еще несколько скважин.

Вице-премьер отметил, что запасов воды в Крыму хватит на ближайшие два года. Он рассказал, что за последние полгода добыча воды была увеличена на 110 000 куб. м за счет новых скважин. Также активно ведется работа по снижению потерь в системе водоснабжения.

«Большие работы производятся по снижению потерь, 14 объектов находятся [на стадии] стройки. Коллеги обещают в ближайшие месяц-два закончить, но мы на этом останавливаться не будем, будем дальше приводить в порядок сети», — добавил Хуснуллин.

Проблемы с водоснабжением Крыма, возникшие в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (давал 85% потребления воды жителями региона), обострились летом-осенью 2020 г. Из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту, пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных