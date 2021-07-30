Под Азовским морем добыта первая партия питьевой воды
Первую партию питьевой воды добыли под Азовским морем, ее проверят в лаборатории в Москве, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние», — рассказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Данные по качеству добытой воды и объемам ее запасов будут получены к концу сентября, когда будут сделаны еще несколько скважин.
Вице-премьер отметил, что запасов воды в Крыму хватит на ближайшие два года. Он рассказал, что за последние полгода добыча воды была увеличена на 110 000 куб. м за счет новых скважин. Также активно ведется работа по снижению потерь в системе водоснабжения.
«Большие работы производятся по снижению потерь, 14 объектов находятся [на стадии] стройки. Коллеги обещают в ближайшие месяц-два закончить, но мы на этом останавливаться не будем, будем дальше приводить в порядок сети», — добавил Хуснуллин.
Проблемы с водоснабжением Крыма, возникшие в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (давал 85% потребления воды жителями региона), обострились летом-осенью 2020 г. Из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту, пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.