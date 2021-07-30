Под Азовским морем добыта первая партия питьевой воды

Вице-премьер отметил, что запасов воды в Крыму хватит на ближайшие два года. Он рассказал, что за последние полгода добыча воды была увеличена на 110 000 куб. м за счет новых скважин. Также активно ведется работа по снижению потерь в системе водоснабжения.