Правительство выделило 307 млн рублей на водоснабжение Севастополя
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 307,3 млн руб. на обесечение стабильного водоснабжения Севастополя, сообщается на сайте правительства.
«Средства пойдут, в частности, на обвязку недавно разведанных скважин питьевой воды. Процедура обвязки предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий», — говорится в сообщении.
Часть средств также пойдет на соединение скважин с сетью водоснабжения для обеспечения подачи воды в город напрямую. Контролировать эффективность расходования средств будет Минобороны.
Ранее Мишустин также выделил 222,2 млн руб. на обвязку скважин питьевой воды в Крыму, что должно увеличить подачу воды не менее чем на 10 000 куб. м в сутки.
Ранее был утвержден план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя стоимостью 48 млрд руб. Согласно документу, на полуострове должны отремонтировать сети водоснабжения и построить современную инженерную инфраструктуру, в том числе водозаборы, водоотводы и очистные сооружения.
Проблемы с водоснабжением Крыма, возникшие в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (давал 85% потребления воды жителями региона), обострились летом-осенью 2020 г. Из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту, пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.