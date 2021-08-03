Кудрин назвал альтернативу госрегулированию цен
Вместо административных ограничений для борьбы с ростом цен можно ввести целевые субсидии на покупку определенных товаров, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Он пояснил, что с настороженностью относится к госрегулированию стоимости товаров. По словам чиновника, подобные меры разумны в условиях шока, на пике «негативного».
Правительство стало регулировать цены на продукты питания административными инструментами после того, как в конце прошлого года на резкое подорожание ряда товаров указал президент России Владимир Путин. В частности, власти зафиксировали предельные цены на сахар и подсолнечное масло.
Так, до апреля оптовая и розничная цена первого составляла 36 и 46 руб. за кг соответственно, второго — 95 и 110 руб. за литр соответственно. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до апреля, однако впоследствии ее продлили. Сейчас в отношении подсолнечного масла она работает до 1 октября. Что касается сахара, то срок действия ограничений формально истек, однако производители и ритейлеры договорились о дальнейшем соблюдении действовавших условий.
Отказаться от госрегулирования цен неоднократно призывала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала, что административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе, и предупредила, что такие шаги могут привести к «консервации дисбаланса спроса и предложения», «разрастанию этого дисбаланса» и снижению мотивации производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов.