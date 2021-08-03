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Кудрин назвал альтернативу госрегулированию цен

Ведомости

Вместо административных ограничений для борьбы с ростом цен можно ввести целевые субсидии на покупку определенных товаров, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он пояснил, что с настороженностью относится к госрегулированию стоимости товаров. По словам чиновника, подобные меры разумны в условиях шока, на пике «негативного».

«Но действие таких мер в течение трех-четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами. В этом смысле я скорее за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь», — сказал Кудрин в интервью РБК.

Правительство стало регулировать цены на продукты питания административными инструментами после того, как в конце прошлого года на резкое подорожание ряда товаров указал президент России Владимир Путин. В частности, власти зафиксировали предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Так, до апреля оптовая и розничная цена первого составляла 36 и 46 руб. за кг соответственно, второго — 95 и 110 руб. за литр соответственно. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до апреля, однако впоследствии ее продлили. Сейчас в отношении подсолнечного масла она работает до 1 октября. Что касается сахара, то срок действия ограничений формально истек, однако производители и ритейлеры договорились о дальнейшем соблюдении действовавших условий.

Отказаться от госрегулирования цен неоднократно призывала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала, что административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе, и предупредила, что такие шаги могут привести к «консервации дисбаланса спроса и предложения», «разрастанию этого дисбаланса» и снижению мотивации производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов.

Ранее по теме: Набиуллина призвала отказаться от госрегулирования цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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