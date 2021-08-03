Кудрин назвал альтернативу госрегулированию цен

Так, до апреля оптовая и розничная цена первого составляла 36 и 46 руб. за кг соответственно, второго — 95 и 110 руб. за литр соответственно. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до апреля, однако впоследствии ее продлили. Сейчас в отношении подсолнечного масла она работает до 1 октября. Что касается сахара, то срок действия ограничений формально истек, однако производители и ритейлеры договорились о дальнейшем соблюдении действовавших условий.