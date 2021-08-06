Биржевая цена газа в Европе достигла рекорда

Цены на газ растут на фоне пожара на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту в 28 км от Нового Уренгоя. Он произошел 5 августа, на его тушение ушли сутки. Отмечалось, что в итоге оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка».