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Биржевая цена газа в Европе достигла рекорда

Ведомости

Стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF в ходе сегодняшних торгов достигла 44,65 евро за 1000 кВт\ч, что эквивалентно $546 за 1000 кубометров, следует из данных биржи ICE Futures.

На закрытии вчерашних торгов европейский газ стоил $525 за 1000 кубометров. При этом сегодняшняя цена является рекордной за все время.

Цены на газ растут на фоне пожара на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту в 28 км от Нового Уренгоя. Он произошел 5 августа, на его тушение ушли сутки. Отмечалось, что в итоге оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка». 

По данным «Интерфакса», пожар привел к сокращению поставок газа по магистрали «Ямал — Европа». Вчера с 2,1 млн куб. м в час в начале дня они упали до 1 млн куб. м, а сегодня выросли до 1,5 млн куб. м.

Ранее по теме: Тушение пожара на газовом заводе структуры «Газпрома» в ЯНАО заняло сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных