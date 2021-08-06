Биржевая цена газа в Европе достигла рекорда
Стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF в ходе сегодняшних торгов достигла 44,65 евро за 1000 кВт\ч, что эквивалентно $546 за 1000 кубометров, следует из данных биржи ICE Futures.
На закрытии вчерашних торгов европейский газ стоил $525 за 1000 кубометров. При этом сегодняшняя цена является рекордной за все время.
Цены на газ растут на фоне пожара на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту в 28 км от Нового Уренгоя. Он произошел 5 августа, на его тушение ушли сутки. Отмечалось, что в итоге оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка».
По данным «Интерфакса», пожар привел к сокращению поставок газа по магистрали «Ямал — Европа». Вчера с 2,1 млн куб. м в час в начале дня они упали до 1 млн куб. м, а сегодня выросли до 1,5 млн куб. м.