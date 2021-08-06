Годовая инфляция в России замедлилась впервые с апреля

Целевая инфляция в России, установленная Центробанком, составляет 4%, однако данный порог она превысила еще в конце 2020 г., после чего продолжила ускоряться. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2021 г. показатель составит 5%, однако с этим не согласны в Минфине. По мнению этого ведомства, инфляция существенно превысит данное значение. В ЦБ прогнозируют ее на уровне 5,7–6,2%. Регулятор считает, что темпы роста цен начнут замедляться во второй половине этого года.