Росстат второй раз за год зафиксировал недельную дефляцию
Индекс потребительских цен в России снизился на 0,06% с 27 июля по 2 августа текущего года, следует из данных Росстата. Недельная дефляция зафиксирована в стране второй раз за 2021 г. В первый раз это произошло в период с 13 по 19 июля. Тогда показатель сократился на 0,01%. До этого дефляция наблюдалась лишь в сентябре 2020 г.
На прошлой неделе Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. В целом с начала года индекс потребительских цен в России составил 4,53% при целевом показателе ЦБ в 4%.
Сильнее всего за неделю подешевели овощи, что является нормой для этого сезона. Стоимость моркови упала на 11,33%, помидоров — почти на 7%, картофеля — на 6,45%, огурцов — на 5,34%. Репчатый лук и яблоки подешевели менее чем на 1%. При этом на 2,02% подорожала белокочанная капуста. Стоимость плодоовощной продукции сократилась в среднем на 3,1%.
Подешевели также жирный творог и шоколадные конфеты — на 0,3% соответственно. Стоимость водки снизилась на 0,2%, мороженой рыбы, колбасы, сосисок, сарделек, мясных консерв для детского питания, сметаны, черного чая и пшена — на 0,1%. Продолжили дешеветь и яйца. Цены на них сократились на 1%.
При этом сахар и подсолнечное масло, на которые власти установили предельные отпускные и розничные цены, подорожали на 0,14 и 0,11% соответственно. Стоимость говядины выросла на 0,29%, свинины — на 0,27%, баранины — на 0,05%, мороженых и охлажденных кур — на 0,04%. Гречка повысилась в цене на 0,1%, а рис и макароны — на 0,04 и 0,33% соответственно.
Также Росстат указал на подорожание легковых автомобилей зарубежного и отечественного производства. Стоимость первых увеличилась на 0,3%, вторых — на 0,1%. При этом цена бензина выросла на 0,2%, дизеля — на 0,1%.
В то же время ведомство зафиксировало падение цен на поездки в Турцию на 5,2%. Проживание в гостиницах с одной или двумя звездами, а также мотелях и хостелах подешевело на 0,2-0,6%. При этом выросла стоимость гостиниц с тремя и более звездами — на 1,4-2%. Путевки в санатории подорожали на 0,4%.
В июне Росстат зафиксировал годовую инфляцию в 6,5%, что стало максимальным показателем с августа 2016 г. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2021 г. она составит 5%, однако с этим не согласны в Минфине. По мнению этого ведомства, показатель существенно превысит данное значение. В ЦБ прогнозируют инфляцию на уровне 5,7–6,2%. Регулятор считает, она начнет замедляться во второй половине этого года.