Росстат второй раз за год зафиксировал недельную дефляцию

Индекс потребительских цен в России снизился на 0,06% с 27 июля по 2 августа текущего года, следует из данных Росстата. Недельная дефляция зафиксирована в стране второй раз за 2021 г. В первый раз это произошло в период с 13 по 19 июля. Тогда показатель сократился на 0,01%. До этого дефляция наблюдалась лишь в сентябре 2020 г.