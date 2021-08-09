Эксперты назвали российские регионы-лидеры по зарплатному неравенству

В Санкт-Петербурге заплаты самых низко- и высокооплачиваемых работников отличаются в 12,7 раза (16,6 тыс. руб. против 211,5 тыс. руб.), в Московской области – в 12 раз (14,4 тыс. руб. против 173,1 тыс. руб.), в Тюменской области – в 10,4 раза (14,1 тыс. руб. против 146,6 тыс. руб.), в Сахалинской области – также в 10,4 раза (25,5 тыс. руб. против 266,2 тыс. руб.). Значительное зарплатное неравенство также зафиксировано в Нижегородской, Астраханской, Амурской и Калужской областях.