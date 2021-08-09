Эксперты назвали российские регионы-лидеры по зарплатному неравенству
Максимальное зарплатное неравенство в России зафиксировано в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В исследовании участвовали 104,6 тыс. организаций всех видов экономической деятельности и форм собственности за исключением малых и микропредприятий. Они предоставляли информацию о дифференциации зарплат за апрель 2021 г.
«Максимальное зарплатное неравенство фиксируется в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают "на руки" около 20 тыс. рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тыс. рублей, то есть в 17,9 раза больше», — говорится в сообщении.
В Санкт-Петербурге заплаты самых низко- и высокооплачиваемых работников отличаются в 12,7 раза (16,6 тыс. руб. против 211,5 тыс. руб.), в Московской области – в 12 раз (14,4 тыс. руб. против 173,1 тыс. руб.), в Тюменской области – в 10,4 раза (14,1 тыс. руб. против 146,6 тыс. руб.), в Сахалинской области – также в 10,4 раза (25,5 тыс. руб. против 266,2 тыс. руб.). Значительное зарплатное неравенство также зафиксировано в Нижегородской, Астраханской, Амурской и Калужской областях.
Наименьшая разница в зарплатах фиксируется в Тыве – в 5,9 раза, Алтайском крае и Карелии – в 6,6 раза, Мордовии – в 6,7 раза, Чечне, Камчатском крае и Калмыкии – в 6,9 раза. Все перечисленные регионы, за исключением Камчатки, характеризуются низким уровнем средних зарплат, отмечается в исследовании. По мнению президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой, зарплатное неравенство в России усугубила пандемия коронавируса.