Как работодатели усугубляют зарплатное неравенство

С этого года с дохода до 5 млн руб. в год по-прежнему взимается налог в 13%, часть заработка, превышающая эту сумму, облагается налогом в 15%. Изменения касаются оплаты труда физлиц, купонных доходов по облигациям и доходов, получаемых из-за рубежа, в том числе от продаж или предпринимательской деятельности. По планам правительства уже к концу 2021 г. бюджет за счет поступлений с высоких заработков получит дополнительные 60 млрд руб.