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Как работодатели усугубляют зарплатное неравенство

Компенсируя высокооплачиваемым сотрудникам повышение ставки НДФЛ до 15%
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

С этого года с дохода до 5 млн руб. в год по-прежнему взимается налог в 13%, часть заработка, превышающая эту сумму, облагается налогом в 15%. Изменения касаются оплаты труда физлиц, купонных доходов по облигациям и доходов, получаемых из-за рубежа, в том числе от продаж или предпринимательской деятельности. По планам правительства уже к концу 2021 г. бюджет за счет поступлений с высоких заработков получит дополнительные 60 млрд руб.

Нововведение коснется ограниченного числа сотрудников компаний, в основном топ-менеджеров первого – третьего уровней управления, говорит Елена Каминская, эксперт по управлению персоналом. Таких людей будет немало, во многих крупных компаниях свыше 5 млн руб. в год могут зарабатывать также руководители отделов и департаментов, полагает гендиректор Korn Ferry в России и СНГ Нэда Сонгин.

«Ведомости» разбирались, собираются ли компании компенсировать высокооплачиваемым сотрудникам потери от повышения ставки НДФЛ и не усугубит ли это зарплатное неравенство в российских компаниях.

Каждый шестой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных