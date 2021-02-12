Как работодатели усугубляют зарплатное неравенство

Как работодатели усугубляют зарплатное неравенствоКомпенсируя высокооплачиваемым сотрудникам повышение ставки НДФЛ до 15%
С этого года с дохода до 5 млн руб. в год по-прежнему взимается налог в 13%, часть заработка, превышающая эту сумму, облагается налогом в 15%. Изменения касаются оплаты труда физлиц, купонных доходов по облигациям и доходов, получаемых из-за рубежа, в том числе от продаж или предпринимательской деятельности. По планам правительства уже к концу 2021 г. бюджет за счет поступлений с высоких заработков получит дополнительные 60 млрд руб.
Нововведение коснется ограниченного числа сотрудников компаний, в основном топ-менеджеров первого – третьего уровней управления, говорит Елена Каминская, эксперт по управлению персоналом. Таких людей будет немало, во многих крупных компаниях свыше 5 млн руб. в год могут зарабатывать также руководители отделов и департаментов, полагает гендиректор Korn Ferry в России и СНГ Нэда Сонгин.
«Ведомости» разбирались, собираются ли компании компенсировать высокооплачиваемым сотрудникам потери от повышения ставки НДФЛ и не усугубит ли это зарплатное неравенство в российских компаниях.