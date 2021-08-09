Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $68 впервые за три недели

Дешевеет и нефть марки WTI. Ее сентябрьский фьючерс к 13:00 мск достиг $65,53 за баррель после $68,28 на закрытии предыдущих торгов. Таким образом, он подешевел за день примерно на 4%. Текущая цена WTI — самая низкая с 20 июля.