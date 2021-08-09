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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $68 впервые за три недели

Ведомости

Стоимость фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 20 июля опустилась ниже $68 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи ICE.

К 13:00 мск стоимость октябрьского фьючерса составила $67,97 за баррель. Это на 3,86% меньше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Дешевеет и нефть марки WTI. Ее сентябрьский фьючерс к 13:00 мск достиг $65,53 за баррель после $68,28 на закрытии предыдущих торгов. Таким образом, он подешевел за день примерно на 4%. Текущая цена WTI — самая низкая с 20 июля.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» и «Альфа-банка» указали, что нефть дешевеет на фоне укрепления доллара. Сегодня его стоимость достигла 73,6 руб., это максимум с 29 июля.

Также эксперты указали на рост заболеваемости COVID-19 в Китае. «Хотя в абсолютном выражении показатель невелик, жесткие ограничения на поездки дают повод опасаться из-за спроса на нефть в стране, являющейся вторым крупнейшем потребителем топлива в мире», — предупредили аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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