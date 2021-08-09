Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $68 впервые за три недели
Стоимость фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 20 июля опустилась ниже $68 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи ICE.
К 13:00 мск стоимость октябрьского фьючерса составила $67,97 за баррель. Это на 3,86% меньше, чем на закрытии предыдущих торгов.
Дешевеет и нефть марки WTI. Ее сентябрьский фьючерс к 13:00 мск достиг $65,53 за баррель после $68,28 на закрытии предыдущих торгов. Таким образом, он подешевел за день примерно на 4%. Текущая цена WTI — самая низкая с 20 июля.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» и «Альфа-банка» указали, что нефть дешевеет на фоне укрепления доллара. Сегодня его стоимость достигла 73,6 руб., это максимум с 29 июля.
Также эксперты указали на рост заболеваемости COVID-19 в Китае. «Хотя в абсолютном выражении показатель невелик, жесткие ограничения на поездки дают повод опасаться из-за спроса на нефть в стране, являющейся вторым крупнейшем потребителем топлива в мире», — предупредили аналитики.