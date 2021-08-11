Минэкономразвития заявило об ускорении годовой инфляции в начале августа
Годовая инфляция в России к 9 августа составила 6,51% при целевом значении Центробанка в 4%, следует из материалов Министерства экономического развития.
Текущий показатель является максимальным с августа 2016 г. В этом году индекс потребительских цен в стране уже достигал подобного уровня. В целом за июнь он составил 6,5%, однако в июле снизился до 6,46%. В начале августа, по данным Росстата, зафиксирована дефляция в 0,02%.
«В годовом выражении инфляция в августе сохраняется на уровне 6,5% г/г. Основное сдерживающее влияние продолжает оказывать сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию и сохраняющаяся дефляция в сфере услуг», — отметили в Минэкономразвития.
Так, на неделе с 3 по 9 августа плодоовощная продукция в России подешевела на 2,4% после 3,1% в период с 27 июля по 2 августа. В целом продовольственные товары выросли на цене на 0,1%, непродовольственные — на 0,2%.
В сфере туристических и регулируемых услуг зафиксирована дефляция в 0,1%. Подобная динамика длится пятую неделю подряд. Основной причиной этого стало продолжающееся снижение цен на услуги зарубежного туризма — на 2,9% после 3,1% за предшествующие две недели.
Сегодня Росстат сообщил, что зафиксировал нулевую недельную инфляцию в период с 3 по 9 августа. Ранее такой показатель был отмечен с 20 по 26 июля. На прошлой неделе индекс потребительских цен снизился на 0,06%.