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Минэкономразвития заявило об ускорении годовой инфляции в начале августа

Ведомости

Годовая инфляция в России к 9 августа составила 6,51% при целевом значении Центробанка в 4%, следует из материалов Министерства экономического развития.

Текущий показатель является максимальным с августа 2016 г. В этом году индекс потребительских цен в стране уже достигал подобного уровня. В целом за июнь он составил 6,5%, однако в июле снизился до 6,46%. В начале августа, по данным Росстата, зафиксирована дефляция в 0,02%.

«В годовом выражении инфляция в августе сохраняется на уровне 6,5% г/г. Основное сдерживающее влияние продолжает оказывать сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию и сохраняющаяся дефляция в сфере услуг», — отметили в Минэкономразвития.

Так, на неделе с 3 по 9 августа плодоовощная продукция в России подешевела на 2,4% после 3,1% в период с 27 июля по 2 августа. В целом продовольственные товары выросли на цене на 0,1%, непродовольственные — на 0,2%.

В сфере туристических и регулируемых услуг зафиксирована дефляция в 0,1%. Подобная динамика длится пятую неделю подряд. Основной причиной этого стало продолжающееся снижение цен на услуги зарубежного туризма — на 2,9% после 3,1% за предшествующие две недели.

Сегодня Росстат сообщил, что зафиксировал нулевую недельную инфляцию в период с 3 по 9 августа. Ранее такой показатель был отмечен с 20 по 26 июля. На прошлой неделе индекс потребительских цен снизился на 0,06%.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал нулевую инфляцию с 3 по 9 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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