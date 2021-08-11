Минэкономразвития заявило об ускорении годовой инфляции в начале августа

Текущий показатель является максимальным с августа 2016 г. В этом году индекс потребительских цен в стране уже достигал подобного уровня. В целом за июнь он составил 6,5%, однако в июле снизился до 6,46%. В начале августа, по данным Росстата, зафиксирована дефляция в 0,02%.