Росстат зафиксировал нулевую инфляцию с 3 по 9 августа

В то же время ведомство зафиксировало падение цен на поездки в Турцию на 5%. Проживание в гостиницах с одной или двумя звездами, а также мотелях и хостелах подешевело на 0,6%. При этом выросла стоимость гостиниц с тремя и более звездами — на 0,1–2,1%.