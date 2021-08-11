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Росстат зафиксировал нулевую инфляцию с 3 по 9 августа

Ведомости

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в период с 3 по 9 августа, следует из материалов ведомства. Ранее такой показатель был отмечен с 20 по 26 июля.

На прошлой неделе индекс потребительских цен снизился на 0,06%. Это была вторая недельная дефляция за год. В целом с начала августа отмечено снижение стоимости товаров и услуг на 0,02%. С начала года цены в России выросли на 4,49% при целевом показателе Банка России в 4%.

Ни один продукт питания за неделю не подорожал более чем на 0,5%. Сильнее всего — на 0,48% — выросла стоимость сметаны. Стоимость сахара увеличилась на 0,08%, а подсолнечного масла — на 0,17%.

Куриные яйца в России подешевели на 0,78%. Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем по стране на 2,4%, причем стоимость моркови упала на 8,82%, помидоров — на 5,13%, огурцов — на 4,89%, картофеля — на 4,73%, репчатого лука — на 0,26%. Белокочанная капуста подорожала на 0,23%.

Также Росстат указал на подорожание легковых автомобилей зарубежного производства на 0,26%. При этом стоимость бензина и дизеля выросла на 0,3%.

В то же время ведомство зафиксировало падение цен на поездки в Турцию на 5%. Проживание в гостиницах с одной или двумя звездами, а также мотелях и хостелах подешевело на 0,6%. При этом выросла стоимость гостиниц с тремя и более звездами — на 0,1–2,1%.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в июле составила 6,46% после 6,5% в июне. В целом продовольственные товары во второй месяц лета подорожали на 7,43% год к году, непродовольственные — на 7,55%, услуги — на 3,83%. В июне эти показатели составили 7,9, 7,04 и 3,95% соответственно.

Ранее по теме: Годовая инфляция в России замедлилась впервые с апреля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных