В России могут запретить продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

Ранее Минздрав выступал с подобной инициативой в 2019 г., однако тогда против нее высказались Министерства финансов и экономического развития. В ведомствах указали, что, согласно Конституции, в России граждане могут с 18 лет осуществлять свои права и обязанности в полной мере. Кроме того, отмечалось, что эта норма усложнит работу продавцов, которым придется тратить время на выяснение крепости алкоголя на кассе.