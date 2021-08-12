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В России могут запретить продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

Ведомости

Министерство здравоохранения России разработало поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», согласно которым с марта следующего года граждане до 21 года не смогут купить алкоголь с содержанием спирта более 16,5%, сообщают «Известия». На данный момент такую продукцию разрешено приобретать с 18 лет.

Из пояснительной записки к документу следует, что человеческий мозг полностью формируется к 21 году, а до этого момента он более уязвим ко внешним воздействиям и особенно — к химическим отравлениям. Таким образом, употребление алкоголя в раннем возрасте может привести к серьезным последствиям, в том числе к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей.

Отмечается, что подобные меры уже действуют в ряде других стран. Так, в США алкоголь можно купить с 21 года, возраст продажи любого спиртного или только крепкого до 20 лет повышен также в Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Японии.

Ранее Минздрав выступал с подобной инициативой в 2019 г., однако тогда против нее высказались Министерства финансов и экономического развития. В ведомствах указали, что, согласно Конституции, в России граждане могут с 18 лет осуществлять свои права и обязанности в полной мере. Кроме того, отмечалось, что эта норма усложнит работу продавцов, которым придется тратить время на выяснение крепости алкоголя на кассе.

Теперь же ситуация изменилась, указали «Известия». Так, в июле этого года президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об оружии», согласно которому продажа огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего и длинноствольного оружия для самообороны в России может осуществляться не с 18 лет, а с 21 года.

Ранее по теме: Минфин предложил провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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