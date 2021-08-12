В России могут запретить продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года
Министерство здравоохранения России разработало поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», согласно которым с марта следующего года граждане до 21 года не смогут купить алкоголь с содержанием спирта более 16,5%, сообщают «Известия». На данный момент такую продукцию разрешено приобретать с 18 лет.
Из пояснительной записки к документу следует, что человеческий мозг полностью формируется к 21 году, а до этого момента он более уязвим ко внешним воздействиям и особенно — к химическим отравлениям. Таким образом, употребление алкоголя в раннем возрасте может привести к серьезным последствиям, в том числе к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей.
Отмечается, что подобные меры уже действуют в ряде других стран. Так, в США алкоголь можно купить с 21 года, возраст продажи любого спиртного или только крепкого до 20 лет повышен также в Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Японии.
Ранее Минздрав выступал с подобной инициативой в 2019 г., однако тогда против нее высказались Министерства финансов и экономического развития. В ведомствах указали, что, согласно Конституции, в России граждане могут с 18 лет осуществлять свои права и обязанности в полной мере. Кроме того, отмечалось, что эта норма усложнит работу продавцов, которым придется тратить время на выяснение крепости алкоголя на кассе.
Теперь же ситуация изменилась, указали «Известия». Так, в июле этого года президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об оружии», согласно которому продажа огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего и длинноствольного оружия для самообороны в России может осуществляться не с 18 лет, а с 21 года.