Эксперты предупредили об исчерпании собственных денежных резервов Москвы

Москва в этом году полностью исчерпает свои собственные резервы, которые равны примерно 440 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на расчеты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P). В общие резервы столицы входят также средства городских бюджетных учреждений примерно в 500 млрд руб. Таким образом, к 1 июля у города было накоплено порядка 940 млрд руб.