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Эксперты предупредили об исчерпании собственных денежных резервов Москвы

Ведомости

Москва в этом году полностью исчерпает свои собственные резервы, которые равны примерно 440 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на расчеты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P). В общие резервы столицы входят также средства городских бюджетных учреждений примерно в 500 млрд руб. Таким образом, к 1 июля у города было накоплено порядка 940 млрд руб.

«Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — заявили в агентстве.

В целом же в ближайший год ситуация с ликвидностью будет для Москвы комфортной. Так, город может обратиться к «денежной подушке» ГУПов и учреждений, полагают аналитики.

Ликвидность столицы сокращается с 2019 г., заявили в S&P. Это связано с повышенным уровнем расходов на поддержание системы здравоохранения в связи с коронавирусом. Кроме того, городские власти намерены повысить зарплаты госслужащих и реализовать масштабную инвестпрограмму.

Ранее, в апреле, Москва впервые с 2013 г. вышла на долговой рынок и заняла в целом 115 млрд руб. В S&P полагают, что в этом и следующем году столица привлечет по 200 млрд руб. валовых заимствований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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