Эксперты предупредили об исчерпании собственных денежных резервов Москвы
Москва в этом году полностью исчерпает свои собственные резервы, которые равны примерно 440 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на расчеты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P). В общие резервы столицы входят также средства городских бюджетных учреждений примерно в 500 млрд руб. Таким образом, к 1 июля у города было накоплено порядка 940 млрд руб.
«Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — заявили в агентстве.
В целом же в ближайший год ситуация с ликвидностью будет для Москвы комфортной. Так, город может обратиться к «денежной подушке» ГУПов и учреждений, полагают аналитики.
Ликвидность столицы сокращается с 2019 г., заявили в S&P. Это связано с повышенным уровнем расходов на поддержание системы здравоохранения в связи с коронавирусом. Кроме того, городские власти намерены повысить зарплаты госслужащих и реализовать масштабную инвестпрограмму.
Ранее, в апреле, Москва впервые с 2013 г. вышла на долговой рынок и заняла в целом 115 млрд руб. В S&P полагают, что в этом и следующем году столица привлечет по 200 млрд руб. валовых заимствований.