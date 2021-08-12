Шойгу призвал не допустить в России повторения экономической ситуации 1990-х
Тяжелая политическая и экономическая ситуация 1990-х гг. не должна повториться в России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос о причинах решения возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах. Он напомнил, что занимался аналогичной партийной работой в 1990-х гг., когда доверие к власти падало, а экономика стагнировала.
Министр подчеркнул, что с тех пор страна кардинально поменялась. «По этой части стало сложнее: много сделано, но кратно выросла ответственность. Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано», – объяснил он.
Ранее Шойгу заявил, что наиболее страшной угрозой является разложение общества внутри страны. Он отметил, что внешние угрозы более предсказуемы – понятно, кто и чем угрожает, чем вооружен и как этому противостоять.