Шойгу призвал не допустить в России повторения экономической ситуации 1990-х

«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос о причинах решения возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах. Он напомнил, что занимался аналогичной партийной работой в 1990-х гг., когда доверие к власти падало, а экономика стагнировала.