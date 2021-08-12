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Шойгу призвал не допустить в России повторения экономической ситуации 1990-х

Ведомости

Тяжелая политическая и экономическая ситуация 1990-х гг. не должна повториться в России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос о причинах решения возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах. Он напомнил, что занимался аналогичной партийной работой в 1990-х гг., когда доверие к власти падало, а экономика стагнировала.

Министр подчеркнул, что с тех пор страна кардинально поменялась. «По этой части стало сложнее: много сделано, но кратно выросла ответственность. Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано», – объяснил он.

Ранее Шойгу заявил, что наиболее страшной угрозой является разложение общества внутри страны. Он отметил, что внешние угрозы более предсказуемы – понятно, кто и чем угрожает, чем вооружен и как этому противостоять.

Ранее по теме: Шойгу назвал разложение общества самой страшной угрозой для страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных