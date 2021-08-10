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Общество

Шойгу назвал разложение общества самой страшной угрозой для страны

Ведомости

Наиболее страшной угрозой является разложение общества внутри страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», – сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что внешние угрозы более предсказуемы – понятно, кто и чем угрожает, чем вооружен и как этому противостоять.

Ранее Шойгу заявил, что в Варшаве, Риге и Таллине созданы центры пропаганды для ведения подрывной информационной работы в России. По его словам, такие центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют, в том числе среди россиян, тех, «кто ничего хорошего не пишет», и затем приглашают их на работу за стипендии. 

Ранее по теме: Шойгу сообщил о центрах антироссийской пропаганды в Варшаве, Риге и Таллине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных