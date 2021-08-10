Шойгу назвал разложение общества самой страшной угрозой для страны
Наиболее страшной угрозой является разложение общества внутри страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
«Есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», – сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что внешние угрозы более предсказуемы – понятно, кто и чем угрожает, чем вооружен и как этому противостоять.
Ранее Шойгу заявил, что в Варшаве, Риге и Таллине созданы центры пропаганды для ведения подрывной информационной работы в России. По его словам, такие центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют, в том числе среди россиян, тех, «кто ничего хорошего не пишет», и затем приглашают их на работу за стипендии.