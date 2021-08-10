Шойгу назвал разложение общества самой страшной угрозой для страны

Ранее Шойгу заявил, что в Варшаве, Риге и Таллине созданы центры пропаганды для ведения подрывной информационной работы в России. По его словам, такие центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют, в том числе среди россиян, тех, «кто ничего хорошего не пишет», и затем приглашают их на работу за стипендии.