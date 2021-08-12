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Биржевая цена бензина АИ-92 установила новый рекорд

Ведомости

Оптовая цена бензина марки АИ-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась на 0,82% — до 58,031 руб. за тонну, тем самым установив новый рекорд, следует из данных площадки.

Биржевая стоимость бензина АИ-95 также поднялась на 0,79% и составила 59 436 руб. за тонну.

В течение июля стоимость наиболее востребованных АИ-92 и АИ-95 несколько раз устанавливала ценовые рекорды. 22 июля оптовая цена бензина АИ-92 на СПбМТСБ превысила отметку в 57 500 руб./т, АИ-95 – 60 000 руб./т, достигнув нового исторического максимума. В тот же день министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство уже обратилось в правительство с просьбой ускорить процесс введения временного эмбарго на экспорт бензина.

По итогам совещания с участием вице-премьера Александра Новака 9 августа правительство приняло решение пока не вводить запрет на экспорт бензина. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал, что одним из условий отказа от жестких регуляторных мер на рынке топлива, которые на совещании озвучил Новак, стало увеличение объемов торгов бензином на СПбМТСБ на 5000 тонн в сутки.

10 августа Александр Новак предложил ввести временный запрет на продажу бензина трейдерам для стабилизации ситуации на рынке топлива.

По данным Росстата за июль, по отношению к июню бензин в России подорожал в среднем на 0,7%. С начала 2021 г. стоимость топлива выросла на 5,17%, а в годовом выражении — на 5,84%. Ко 2 августа средняя цена бензина в стране составила 48,55 руб. за литр, дизеля — 50,35 руб. за литр.

Ранее по теме: Нефтяникам дали месяц на стабилизацию цен на бензин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных