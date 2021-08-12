ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России

Также в ОПЕК полагают, что в 2022 г. с учетом новых корректировок объем добычи нефти и конденсата в России увеличится на 1 млн б/с — в среднем до 11,78 млн б/с, следует из доклада. В организации назвали Россию ключевым производителем нефти и конденсата среди государств, не входящих в ОПЕК.