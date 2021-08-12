ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в этом году может составить 10,78 млн баррелей в сутки (б/с), следует из нового доклада Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Таким образом, прогноз был пересмотрен в сторону повышения.
«Прогнозируется, что годовая добыча топлива в 2021 г. увеличится на 0,19 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в среднем до 10,78 млн б/с. Показатель пересмотрен на 0,15 млн б/с», — говорится в документе.
Также в ОПЕК полагают, что в 2022 г. с учетом новых корректировок объем добычи нефти и конденсата в России увеличится на 1 млн б/с — в среднем до 11,78 млн б/с, следует из доклада. В организации назвали Россию ключевым производителем нефти и конденсата среди государств, не входящих в ОПЕК.
По предварительным данным, объем добычи топлива в России в июле вырос на 0,04 млн б/с в месячном выражении, достигнув 10,75 млн б/с. Это на 1,1 млн б/с превышает значение аналогичного периода 2020 г.
На данный момент действие соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу нефти, продлено до конца 2022 г. С августа и до конца года страны начнут повышать объем добычи на 400 000 б/с ежемесячно. Следующая встреча представителей ОПЕК+ запланирована на 1 сентября.