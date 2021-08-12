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МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году

Ведомости

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировому росту спроса на нефть в 2021 г. и ожидает этот показатель на уровне 5,3 млн б/с, следует из августовского отчета агентства. Ранее в июле потенциальный глобальный спрос на нефть агентство оценивало в 5,4 млн б/с.

Согласно данным МЭА, потребление нефти в мире в 2021 г. может вырасти до 96,2 млн б/с и еще на 3,2 млн б/с в 2022 г.

«Мировой спрос на нефть вырос на 3,8 млн б/с месяц к месяцу в июне на фоне увеличения мобильности в Северной Америке и Европе. Однако рост спроса резко изменил курс в июле, а перспективы на оставшуюся часть 2021 г. были понижены из-за ухудшения темпов развития пандемии и пересмотра данных. Мировой спрос на нефть в настоящее время растет в среднем на 5,3 млн б/с, до 96,2 млн б/с в 2021 г. и еще на 3,2 млн б/с в 2022 г.», — говорится в докладе МЭА.

Понижение оценки роста глобального спроса на нефть в первую очередь вызвано введением ограничений из-за распространения нового варианта коронавируса в нескольких крупных странах-потребителях нефти, в частности в Азии. Помимо этого, на этот показатель также повлиял пересмотр данных за 2020 г., отмечают в МЭА. Не входящие в альянс ОПЕК+ страны-производители нефти, по оценкам агентства, в текущем году увеличат добычу нефти на 0,6 млн б/с, а в 2022 г. этот показатель вырастет до 1,7 млн б/с. МЭА отмечает, что около 60% этого роста будет приходиться на США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных