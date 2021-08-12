МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году

Понижение оценки роста глобального спроса на нефть в первую очередь вызвано введением ограничений из-за распространения нового варианта коронавируса в нескольких крупных странах-потребителях нефти, в частности в Азии. Помимо этого, на этот показатель также повлиял пересмотр данных за 2020 г., отмечают в МЭА. Не входящие в альянс ОПЕК+ страны-производители нефти, по оценкам агентства, в текущем году увеличат добычу нефти на 0,6 млн б/с, а в 2022 г. этот показатель вырастет до 1,7 млн б/с. МЭА отмечает, что около 60% этого роста будет приходиться на США.