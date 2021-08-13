«Ведомости» определили самые богатые и бедные регионы по индексу борща

Бедной половине домохозяйств России приходится экономить усерднее, чтобы расплатиться и за другие неизбежные услуги – проезд, лекарства, связь, образование, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. На питание они тратят в среднем по 4900 руб. на человека в месяц, или по 160 руб. в день, следует из данных Росстата. Это на 20% меньше, чем продуктовая часть прожиточного минимума, который рекомендует есть 200 г мяса в день. Иными словами, часто перед малообеспеченными россиянами стоит выбор – поесть мяса на первое или на второе.