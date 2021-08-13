«Ведомости» определили самые богатые и бедные регионы по индексу борща
Покупательная способность жителей 64 регионов России упала в первой половине 2021 г. Это установили «Ведомости» в своем исследовании, составив рейтинг областей по индексу борща. Показатель отражает, сколько наборов продуктов для приготовления самого популярного в стране первого блюда россиянин мог бы купить на свои месячные доходы, уплатив все налоги.
Беднейшим регионом оказалась Тува. Доходы ее жителей могли позволить приготовить лишь 50 блюд на семью из четырех человек. Далее идут Ингушетия (56), Калмыкия (59) и другие национальные республики. В десятке аутсайдеров также Курганская область (64) и Крым (65). Выше всего индекс борща был в нефтегазоносных регионах (Ямало-Ненецком и Ненецком АО – 230 и 204 блюда соответственно), а также Москве (179).
Индекса упал в большинстве регионов России в первом полугодии 2021 г. по сравнению с тем же периодом 2020 г. в среднем на 4%. Сильнее всего он проседал там, где одновременно снижались доходы граждан и росли цены. Например, рекорд у Севастополя – покупательная способность стала меньше на 14%.
В результате усилилось неравенство между самыми бедными и самыми богатыми регионами по уровню покупательной способности. Раньше разрыв был 4,4 раз, сейчас — 4,5.
По России стоимость продуктов для приготовления борща в первом полугодии 2021 г. составила 293 руб. Это на 9% выше, чем в за первую половину 2020 г. Доходы россиян после уплаты налогов выросли до 29 900 руб. На них в этом году можно было сварить в среднем 102 блюда на четырех человек – и это минимум за последние 5 лет.
Но это в среднем. Менее обеспеченная половина россиян после вычета из доходов налогов и стоимости услуг ЖКХ получала около 13 100 руб., что позволяло приготовить всего 48 кастрюль первого блюда. Располагаемые доходы 10% самых богатых были 96 000 руб. – в 7 раз больше, рассчитали «Ведомости».
Бедной половине домохозяйств России приходится экономить усерднее, чтобы расплатиться и за другие неизбежные услуги – проезд, лекарства, связь, образование, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. На питание они тратят в среднем по 4900 руб. на человека в месяц, или по 160 руб. в день, следует из данных Росстата. Это на 20% меньше, чем продуктовая часть прожиточного минимума, который рекомендует есть 200 г мяса в день. Иными словами, часто перед малообеспеченными россиянами стоит выбор – поесть мяса на первое или на второе.
Десятая часть россиян не может позволить себе мясо хотя бы раз в два дня, говорит ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Василий Аникин. Примерно 13% населения денег хватает только на еду, а еще 50% – лишь на еду и одежду, показывает Росстат.