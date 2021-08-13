В России запустят систему компенсаций из-за удорожания стройматериалов

Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение, при этом заново проверять инвестиционный проект на предмет эффективности использования средств не потребуется, отметили в кабмине. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал это решение важнейшим для отрасли и подчеркнул, что оно позволит не допустить остановку строек и банкротства строительных компаний.