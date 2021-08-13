В России запустят систему компенсаций из-за удорожания стройматериалов
Правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«По согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%», – сообщила пресс-служба правительства.
Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение, при этом заново проверять инвестиционный проект на предмет эффективности использования средств не потребуется, отметили в кабмине. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал это решение важнейшим для отрасли и подчеркнул, что оно позволит не допустить остановку строек и банкротства строительных компаний.
В апреле президент России Владимир Путин поручил проверить обоснованность роста цен на жилье. По словам главы государства, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. По словам Хуснуллина, стоимость жилья в России выросла из-за оттока трудовых мигрантов, роста цен на стройматериалы, перехода на проектное финансирование и пандемии коронавируса.