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В России запустят систему компенсаций из-за удорожания стройматериалов

Ведомости

Правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«По согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%», – сообщила пресс-служба правительства.

Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение, при этом заново проверять инвестиционный проект на предмет эффективности использования средств не потребуется, отметили в кабмине. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал это решение важнейшим для отрасли и подчеркнул, что оно позволит не допустить остановку строек и банкротства строительных компаний.

В апреле президент России Владимир Путин поручил проверить обоснованность роста цен на жилье. По словам главы государства, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. По словам Хуснуллина, стоимость жилья в России выросла из-за оттока трудовых мигрантов, роста цен на стройматериалы, перехода на проектное финансирование и пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Хуснуллин назвал «острой» проблему роста цен на стройматериалы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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