Минэкономразвития задумалось о создании особой экономической зоны в Коми

«Все промышленные предприятия у нас так или иначе потребляют кислород, то есть пандемия уйдет, а потребность в кислороде все равно останется. В Ухте и Усинске есть небольшие предприятия по производству технического кислорода для собственных нужд, а ближе к югу они вообще отсутствуют», — рассказал глава Республики Коми Владимир Уйба.