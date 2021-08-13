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Минэкономразвития задумалось о создании особой экономической зоны в Коми

Ведомости

Минэкономразвития и правительство Республики Коми прорабатывают возможность создания в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Север», сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы поддерживаем инициативу региона, министерство готово оперативно рассмотреть заявку на создание ОЭЗ и при необходимости оказать региону методологическую, консультационную и информационную поддержку при подготовке необходимых документов и материалов», — сказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе визита в Коми.

Площадь предполагаемой особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Коми составит порядка 800 га.

«Все промышленные предприятия у нас так или иначе потребляют кислород, то есть пандемия уйдет, а потребность в кислороде все равно останется. В Ухте и Усинске есть небольшие предприятия по производству технического кислорода для собственных нужд, а ближе к югу они вообще отсутствуют», — рассказал глава Республики Коми Владимир Уйба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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