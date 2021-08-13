Минэкономразвития задумалось о создании особой экономической зоны в Коми
Минэкономразвития и правительство Республики Коми прорабатывают возможность создания в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Север», сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы поддерживаем инициативу региона, министерство готово оперативно рассмотреть заявку на создание ОЭЗ и при необходимости оказать региону методологическую, консультационную и информационную поддержку при подготовке необходимых документов и материалов», — сказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе визита в Коми.
Площадь предполагаемой особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Коми составит порядка 800 га.
«Все промышленные предприятия у нас так или иначе потребляют кислород, то есть пандемия уйдет, а потребность в кислороде все равно останется. В Ухте и Усинске есть небольшие предприятия по производству технического кислорода для собственных нужд, а ближе к югу они вообще отсутствуют», — рассказал глава Республики Коми Владимир Уйба.