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Росстат сообщил о росте зарплат в июне на 4,64%

Ведомости

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в июне составила 58 782 руб., свидетельствуют данные Росстата. Это на 4,64%, или на 2611 руб., больше, чем в мае этого года, и на 18,7% больше аналогичного показателя за январь. В годовом выражении рост составил 12,8%, подсчитали в ведомстве. 

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в июне ускорилась до 6,5% к аналогичному месяцу предыдущего года по сравнению с 6% в мае. Это было максимальное значение с лета 2016 г. (в сентябре того года инфляция составляла 6,4%, в августе — 6,9%).

Таким образом, рост зарплат в июне в годовом выражении оказался почти в два раза выше уровня инфляции. 

Суммарная задолженность по зарплате в России за июль увеличилась на 26,6 млн руб., или на 1,8%, на 1 августа она составила 1,5 млрд руб. Задолженность по заработной плате на 1 августа имели менее 1% работников обследуемых организаций, сообщил сегодня Росстат. 

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 38,3%; строительство – 23%; транспорт – 15,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовка – 7,5%; добыча полезных ископаемых – 5,4%.

Ранее по теме: Опрос показал долю получающих «черную» зарплату россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных