Росстат сообщил о росте зарплат в июне на 4,64%
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в июне составила 58 782 руб., свидетельствуют данные Росстата. Это на 4,64%, или на 2611 руб., больше, чем в мае этого года, и на 18,7% больше аналогичного показателя за январь. В годовом выражении рост составил 12,8%, подсчитали в ведомстве.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в июне ускорилась до 6,5% к аналогичному месяцу предыдущего года по сравнению с 6% в мае. Это было максимальное значение с лета 2016 г. (в сентябре того года инфляция составляла 6,4%, в августе — 6,9%).
Таким образом, рост зарплат в июне в годовом выражении оказался почти в два раза выше уровня инфляции.
Суммарная задолженность по зарплате в России за июль увеличилась на 26,6 млн руб., или на 1,8%, на 1 августа она составила 1,5 млрд руб. Задолженность по заработной плате на 1 августа имели менее 1% работников обследуемых организаций, сообщил сегодня Росстат.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 38,3%; строительство – 23%; транспорт – 15,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовка – 7,5%; добыча полезных ископаемых – 5,4%.