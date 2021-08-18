Росстат сообщил о росте зарплат в июне на 4,64%

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в июне составила 58 782 руб., свидетельствуют данные Росстата. Это на 4,64%, или на 2611 руб., больше, чем в мае этого года, и на 18,7% больше аналогичного показателя за январь. В годовом выражении рост составил 12,8%, подсчитали в ведомстве.