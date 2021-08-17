Опрос показал долю получающих «черную» зарплату россиян
Получают всю зарплату неофициально, «в конверте», 6% россиян, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, в котором участвовали 1600 респондентов.
«6% ответили, что получают всю зарплату неофициально, «в конверте» (13% — среди сотрудников некоммерческих организаций, 12% — среди 18-24-летних, 8% — среди граждан в возрасте 60+)», — говорится в сообщении центра. По мнению россиян, чаще всего платят зарплату неофициально в сферах строительства и торговли (по 16%), разнорабочим (14%), работникам малого бизнеса (9%) и сферы услуг (8%).
Большинство — 86% — опрошенных сообщили, что получают всю зарплату официально. За прошедшие 15 лет доля таких ответов увеличилась на 15 п. п.
Кроме того, 5% респондентов получают часть зарплаты официально, а часть — «в конверте». Россияне полагают, что ответственность за то, что некоторые работники в России получают зарплату «в конвертах», в первую очередь лежит на государстве, работодателях и налоговой системе.