Опрос показал долю получающих «черную» зарплату россиян

«6% ответили, что получают всю зарплату неофициально, «в конверте» (13% — среди сотрудников некоммерческих организаций, 12% — среди 18-24-летних, 8% — среди граждан в возрасте 60+)», — говорится в сообщении центра. По мнению россиян, чаще всего платят зарплату неофициально в сферах строительства и торговли (по 16%), разнорабочим (14%), работникам малого бизнеса (9%) и сферы услуг (8%).