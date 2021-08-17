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Опрос показал долю получающих «черную» зарплату россиян

Ведомости

Получают всю зарплату неофициально, «в конверте», 6% россиян, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, в котором участвовали 1600 респондентов.

«6% ответили, что получают всю зарплату неофициально, «в конверте» (13% — среди сотрудников некоммерческих организаций, 12% — среди 18-24-летних, 8% — среди граждан в возрасте 60+)», — говорится в сообщении центра. По мнению россиян, чаще всего платят зарплату неофициально в сферах строительства и торговли (по 16%), разнорабочим (14%), работникам малого бизнеса (9%) и сферы услуг (8%).

Большинство — 86% — опрошенных сообщили, что получают всю зарплату официально. За прошедшие 15 лет доля таких ответов увеличилась на 15 п. п.

Кроме того, 5% респондентов получают часть зарплаты официально, а часть — «в конверте». Россияне полагают, что ответственность за то, что некоторые работники в России получают зарплату «в конвертах», в первую очередь лежит на государстве, работодателях и налоговой системе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных