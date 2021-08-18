ЦБ отметил замедление роста цен на продукты в большинстве регионов
Рост цен на продовольствие в июле замедлился в большинстве российских регионов в основном в связи со снижением темпов удорожания овощей и фруктов, сообщила пресс-служба Банка России.
«Замедление роста цен на продукты питания в большинстве регионов вызвано снижением темпов удорожания овощей и фруктов», – говорится в сообщении. В ЦБ отметили, что это стало возможным благодаря увеличению урожая отечественных грунтовых овощей, объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В некоторых регионах нормализация эпизоотической ситуации способствовала замедлению роста цен на яйца и куриное мясо.
При этом в большинстве субъектов в июле отмечалось повышение цен на непродовольственные товары. Особенно быстро дорожали строительные материалы, мебель и легковые автомобили под влиянием расширения спроса. Это сопровождалось тем, что производители переносили в цены издержки, связанные повышением темпа роста мировых цен на металлы, древесину и продукцию их обработки.
Годовая инфляция в июле находилась в диапазоне от 4,5% в Чукотском автономном округе до 9,1% в Дагестане. В целом по России годовая инфляция замедлилась на 0,04 п.п., до 6,46%. Менее всего она ускорилась в районах Северного Кавказа, более всего – в регионах Сибири за счет увеличения темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, в том числе строительные материалы, легковые автомобили и авиабилеты, рассказали в ЦБ.
По данным Росстата, индекс потребительских цен в России снизился на 0,01% с 10 по 16 августа текущего года. Недельная дефляция зафиксирована в стране третий раз за 2021 г. В первый раз это произошло в период с 13 по 19 июля. Тогда показатель сократился на 0,01%. Позднее дефляцию зафиксировали в период с 27 июля по 2 августа. Тогда индекс потребительских цен в России снизился на 0,06%. До этого дефляция наблюдалась лишь в сентябре 2020 г.