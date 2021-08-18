ЦБ отметил замедление роста цен на продукты в большинстве регионов

По данным Росстата, индекс потребительских цен в России снизился на 0,01% с 10 по 16 августа текущего года. Недельная дефляция зафиксирована в стране третий раз за 2021 г. В первый раз это произошло в период с 13 по 19 июля. Тогда показатель сократился на 0,01%. Позднее дефляцию зафиксировали в период с 27 июля по 2 августа. Тогда индекс потребительских цен в России снизился на 0,06%. До этого дефляция наблюдалась лишь в сентябре 2020 г.