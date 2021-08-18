Росстат зафиксировал недельную дефляцию третий раз за год
Индекс потребительских цен в России снизился на 0,01% с 10 по 16 августа текущего года, следует из данных Росстата. Недельная дефляция зафиксирована в стране третий раз за 2021 г.
В первый раз это произошло в период с 13 по 19 июля. Тогда показатель сократился на 0,01%. Позднее дефляцию зафиксировали в период с 27 июля по 2 августа. Тогда индекс потребительских цен в России снизился на 0,06%. До этого дефляция наблюдалась лишь в сентябре 2020 г.
На прошлой неделе, в период с 3 по 9 августа, Росстат сообщил о нулевой инфляции. В целом с начала года индекс потребительских цен в России составил 4,48% при целевом показателе ЦБ в 4%.
За неделю в стране выросли цены на свинину (0,9%), консервы овощные для детского питания (0,5%), говядину (0,3%), баранину, сосиски, сардельки, сыры сычужные, маргарин, крупу гречневую, соль и чай черный (0,2%), а также на колбасу вареную, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, масло сливочное, рис, хлеб ржаной, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (0,1%). При этом аналогичным образом выросли цены на мясо кур и на масло подсолнечное в среднем по стране — на 0,1%.
Не изменились цены на сахар-песок, а яйца куриные в среднем по стране подешевели на 0,6%, плодоовощная продукция — на 2%.
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички (на 0,6%), мыло хозяйственное (на 0,4%), подгузники детские и прокладки женские гигиенические (на 0,3%), мыло туалетное и сухие корма для домашних животных (на 0,2%), пеленки для новорожденных и бумага туалетная (на 0,1%). В свою очередь цены на пасту зубную снизились на 0,4%, зубные щетки – на 0,3%, стиральные порошки – на 0,1%.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в июле составила 6,46% после 6,5% в июне. В целом продовольственные товары во второй месяц лета подорожали на 7,43% год к году, непродовольственные — на 7,55%, услуги — на 3,83%. В июне эти показатели составили 7,9, 7,04 и 3,95% соответственно.