Росстат зафиксировал недельную дефляцию третий раз за год

За неделю в стране выросли цены на свинину (0,9%), консервы овощные для детского питания (0,5%), говядину (0,3%), баранину, сосиски, сардельки, сыры сычужные, маргарин, крупу гречневую, соль и чай черный (0,2%), а также на колбасу вареную, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, масло сливочное, рис, хлеб ржаной, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (0,1%). При этом аналогичным образом выросли цены на мясо кур и на масло подсолнечное в среднем по стране — на 0,1%.