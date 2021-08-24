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Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов

Ведомости

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов с целью уменьшения стоимости социально значимых товаров, сообщила пресс-служба кабмина.

«В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги», — говорится в сообщении.

Так, в ходе совещания Абрамченко власти обсудили системные меры, нацеленные на снижение цен на социально значимые продукты. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над формированием мониторинга структуры ценообразования и влияния на стоимость таких товаров всех участников товаропроводящей цепи.

Кроме того, Абрамченко поручила Минсельхозу разработать меры по повышению размера возмещения затрат для снижения срока окупаемости строительства овощехранилища до 5–7 лет. Это необходимо для увеличения мощностей для хранения овощей.

Вице-премьер сообщила о постепенном снижении цен на продукты в России. Так, в начале лета стоимость огурцов и помидоров снизилась на 38,5% и 44,5% соответственно. Картофель подешевел более чем на 12%, а репчатый лук — примерно на 7%. Это обусловлено поступлением в магазины нового урожая, а также «оперативными мерами поддержки и действиями по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов», отметила Абрамченко.

Ранее Банк России сообщил о замедлении роста цен на продукты в большинстве регионов страны. По данным регулятора, это связано преимущественно со снижением темпов удорожания овощей и фруктов. В июле продукты питания выросли в цене в среднем на 8,14% в годовом выражении, следует из статистики Росстата. В июне показатель был на уровне 8,67%.

Ранее по теме: ЦБ отметил замедление роста цен на продукты в большинстве регионов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных