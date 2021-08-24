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Минтруд назвал регионы России с наибольшим уровнем бедности

Ведомости

Наибольший уровень бедности в России зафиксирован в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республике, следует из данных Минтруда, представленных замдиректора департамента информационных технологий Андреем Лебедевым на пленарной сессии форума «Сообщество».

Показатели бедности в данных регионах составляют 34,1, 30 и 24,2% соответственно. Также высокое значение свыше 23% зафиксировано в Республике Алтай.

«Выход из бедности, если говорить о якорной бедности, когда семья глубоко бедная находится глубоко в такой стадии, она не может вырваться, дети не могут получить соответствующее образование, — все это замкнутый круг. Выход из этой бедности — это два фактора: максимально эффективная занятость, то есть в регионе должна таким образом быть выстроена социально-экономическая политика, чтобы тот же самый ученик, студент мог найти эффективную работу, и социальная сфера, в том числе социальный контракт», — сказал Лебедев (цитата по ТАСС).

Наименьший уровень бедности в пределах 5–10% отмечен в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Сахалинской, Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек, или 13,1% населения. В первом квартале доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, или 21,1 млн людей. Во втором — 12,1%, или 17,7 млн человек соответственно. Величина прожиточного минимума в России в 2021 г. составляет 11 653 руб. Уровень бедности в России по итогам 2020 г. составил 12,1%, что на тот момент было эквивалентно 17,8 млн человек.

Ранее по теме: Уровень бедности в России превысил 13% в первом полугодии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных