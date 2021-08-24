Минтруд назвал регионы России с наибольшим уровнем бедности
Наибольший уровень бедности в России зафиксирован в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республике, следует из данных Минтруда, представленных замдиректора департамента информационных технологий Андреем Лебедевым на пленарной сессии форума «Сообщество».
Показатели бедности в данных регионах составляют 34,1, 30 и 24,2% соответственно. Также высокое значение свыше 23% зафиксировано в Республике Алтай.
«Выход из бедности, если говорить о якорной бедности, когда семья глубоко бедная находится глубоко в такой стадии, она не может вырваться, дети не могут получить соответствующее образование, — все это замкнутый круг. Выход из этой бедности — это два фактора: максимально эффективная занятость, то есть в регионе должна таким образом быть выстроена социально-экономическая политика, чтобы тот же самый ученик, студент мог найти эффективную работу, и социальная сфера, в том числе социальный контракт», — сказал Лебедев (цитата по ТАСС).
Наименьший уровень бедности в пределах 5–10% отмечен в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Сахалинской, Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
По данным Росстата, по итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек, или 13,1% населения. В первом квартале доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, или 21,1 млн людей. Во втором — 12,1%, или 17,7 млн человек соответственно. Величина прожиточного минимума в России в 2021 г. составляет 11 653 руб. Уровень бедности в России по итогам 2020 г. составил 12,1%, что на тот момент было эквивалентно 17,8 млн человек.