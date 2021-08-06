Уровень бедности в России превысил 13% в первом полугодии

Уровень бедности в России по итогам 2020 г. составил 12,1%, что эквивалентно 17,8 млн человек. В Росстате указали, что сегодняшние значения некорректно сопоставлять с показателями предыдущих лет ввиду изменения системы расчета величины прожиточного минимума. Так, до этого года она формировалась ежеквартально на основе стоимости потребительской корзины, обязательных платежей и сборов. С 2021 г. величина прожиточного минимума определяется как 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду. Для разных социально-демографических групп показатель устанавливается как процент от величины среднего прожиточного минимума. Для трудоспособных граждан соотношение составляет 109%, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%.